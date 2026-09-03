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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
رشا عوني

يرغب الكثير في تجديد البطاقة الشخصية المنتهية او استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي ، حيث توفر وزارة الداخلية حالياً خدمات اليكترونية عديدة للمواطنين أهمّا استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين ، وكذلك الدفع اليكترونياً.

طرق تجديد البطاقة الشخصية 2026 

ويمكن للمواطن تجديد البطاقة الشخصية عبر عدة طرق ميسرة، أبرزها منصة مصر الرقمية والبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية؛ حيث يتطلب الأمر تسجيل الدخول إلى الموقع، واختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم الضغط على خيار تجديد بطاقة الرقم القومي. بعد ذلك، يتم ملء البيانات المطلوبة وتحديد وسيلة السداد الإلكتروني، سواء عبر البطاقات الائتمانية أو شبكات الدفع الإلكتروني، مع إمكانية استلام البطاقة في المنزل عبر البريد المصري.

 

ما هي الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية؟

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي في مصر تشمل شراء استمارة تجديد البطاقة من السجل المدني وتقديم أصل البطاقة المنتهية.

المستندات الأساسية

  • استمارة تجديد البطاقة: يتم شراؤها وتعبئتها من أي مكتب سجل مدني.
  • أصل بطاقة الرقم القومي المنتهية: لتسليمها مع الطلب.
  • صورة بطاقة الرقم القومي القديمة.

 

شروط تجديد البطاقة اونلاين

يشترط في تجديد البطاقة أونلاين ، وجودبيان ميلاد مسجل على الحاسب الحكومي، وأن تكون بيانات المستند مطابقة للبيانات المسجلة في السجل

المدني.

وإذا كانت مدة صلاحية البطاقة الشخصية المراد تغييرها أقل من 7 سنوات ، فيمكنك استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية أون لاين من خلال موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية دون الذهاب لمكتب السجل المدني .



خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين 

1-زيارة منصة الرقمية.

2- الضغط على خدمات الأحوال المدنية.

3- اختيار خدمة تجديد البطاقة.

4- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

5- تحديد وسيلة استلام البطاقة.

6- سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

تجديد البطاقة موقع الداخلية

يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

-إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بالحساب الحالي
-اختيار خدمات الأحوال المدنية.
-الضغط على خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي.
-إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
-رفع البيانات والمستندات المطلوبة إن وجدت.
-تحديد طريقة الاستلام والعنوان المناسب.
-دفع الرسوم إلكترونيًا.
تأكيد الطلب وانتظار موعد استلام البطاقة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

- يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية، والتي تحتوي على خدمات الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية من يمين الصفحة، واختيار بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- وحال كان المستخدم ليس لديه حساب على بوابة مصر الرقمية يقوم بإنشاء حساب جديد، أما إذا كان لديه حساب يدخل مباشرة على الصفحة الخاصة بتقديم طلب تجديد ىالبطاقة لملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب تجديد البطاقة.

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي

هناك 5 غرامات كشفت عنها لائحة السجل المدني وهي كالآتي:

1- غرامة 100 جنيه في حالة التأخير المواطن عن تجديد البطاقة بعد بلوغه 15 سنة.

2 غرامة 100 جنيه حال تعامل الشخص بـطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الرسمية.

3- غرامة 50 جنيهًا يدفعها الشخص حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

4- غرامة 50 جنيهًا حال عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعد مدة 3 شهور من وقوع التغير.

5- غرامة 50 جنيهًا تدفع في حال عدم استخراج الشخص بطاقة بدل فاقد بعد 15 يومًا من تحرير محضر فقدها.

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وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

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