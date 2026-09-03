رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية وذخيرة ودراجتان ناريتان استخدمت في ارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد برصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يطلقون أعيرة نارية اتجاه أحد المنازل بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج؛ ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل.

وفور رصد المقطع، بدأت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين فيها، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك المنزل محل الواقعة، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة مركز العسيرات، وبسؤاله قرر أن الواقعة حدثت في الأول من الشهر الجاري، واتهم 5 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بالتهجم على منزله وإطلاق أعيرة نارية تجاهه.

وكشفت التحريات أن الواقعة جاءت انتقامًا من شقيق مالك المنزل، لقيامه في وقت سابق بتحرير محضر ضد ثلاثة من المتهمين، لاتهامهم بالتعدي عليه بالضرب، حيث تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف مالك المنزل أن المتهمين حاولوا من خلال الواقعة إجبار شقيقه على التنازل عن المحضر المحرر ضدهم، فقاموا بالتهجم على المنزل وإطلاق الأعيرة النارية في محاولة للضغط عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهم عاطلون ومقيمون بدائرة مركز العسيرات، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات، إلى جانب دراجتين ناريتين تبين استخدامهما في ارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضهم على جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.