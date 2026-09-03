«لافروف» : روسيا لن تتوسل لأوروبا لرفع العقوبات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تعتزم السعي وراء أوروبا أو التوسل إليها من أجل رفع العقوبات المفروضة على روسيا، مشددًا على أن بلاده لم تبنِ «جدرانًا» ولم تعزل نفسها عن القارة الأوروبية.



وقال لافروف، خلال محاضرة نظمتها جمعية «المعرفة» (Znanie) على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن قرار قطع التعاون مع روسيا كان خيارًا أوروبيًا، مؤكدًا أن موسكو لن تطالب بإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل العقوبات.



وأضاف: «لقد قرر الاتحاد الأوروبي أن تعاوننا في السنوات الماضية كان بالغ الأهمية لروسيا، لدرجة أننا سنركض وراءهم متوسلين: هيا، سامحونا، انسوا ما حدث، لنعد إلى الوراء، ارفعوا العقوبات. هذا لن يحدث».

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن بلاده تتمتع بـ«فخر وطني»، ولا تحتاج إلى انتظار «حسن نية» من أي طرف.



وقال: «لسنا بحاجة إطلاقًا إلى حسن نية أحد»، مضيفًا أن روسيا لديها «ما يكفي من الأصدقاء والشركاء المستعدين للتعاون معها بحسن نية».وأشار لافروف إلى أن أوروبا «غير مستعدة للتعاون بحسن نية، وببساطة لا يمكنها ذلك».



ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار «الشرق الأقصى: التنمية من أجل منفعة الشعوب».

