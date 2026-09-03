باشات: الرئيس السيسي لم يستغل رئاسة الاتحاد الإفريقي للضغط في أزمة سد النهضة

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية الأسبق بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي على الفصل بين مسؤوليات مصر تجاه القارة وبين موقفها من القضايا التي تمس مصالحها الوطنية.

وقال باشات، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «ON»، إن الرئيس السيسي لم يجعل قضية سد النهضة محور تحركاته خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي، حتى لا يُفهم أن القاهرة تستغل رئاسة الاتحاد لممارسة ضغوط على إثيوبيا أو التأثير على موقفها.

وأوضح أن هذا النهج عكس، بحسب تقديره، حرص الرئيس السيسي على التعامل مع مسؤولياته كرئيس للاتحاد الإفريقي بصورة متوازنة، وعدم توظيف المنصب لخدمة قضية مصرية على حساب دوره تجاه باقي دول القارة.

وأضاف باشات أن الرئيس السيسي تناول خلال تلك الفترة مختلف القضايا والملفات التي تهم الشعوب والدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر تعاملت مع دورها داخل الاتحاد من منطلق المسؤولية تجاه القارة وليس استغلال موقعها لتحقيق مصالح خاصة.

وأشار إلى أن هذا الموقف يعكس حرص القاهرة على الحفاظ على دورها الإفريقي، بالتوازي مع تمسكها بحقوقها ومصالحها الوطنية في ملف مياه النيل.