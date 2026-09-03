حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

احتفلت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، بمولود شقيقها الجديد، بعد إعلان أرطغرل دوغان، رئيس النادي التركي، أن اللاعب رُزق بمولود ذكر، لينضم إلى أسرته التي تضم ابنتيه مكة وكيان.

وكتبت رباب صلاح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معربة عن سعادتها بالمولود الجديد: «حبيب قلب عمتو.. نور الدنيا ليل محمد صلاح».

ويأتي ميلاد مولود محمد صلاح ليعيد إلى الأذهان تصريحات تلفزيونية سابقة للنجم المصري، تحدث خلالها عن حلم قديم راوده منذ الصغر، وهو أن يُرزق بمولود ذكر، قبل أن يؤكد أن الأمر لم يعد يمثل فارقًا بالنسبة له بعدما رزق بابنتيه مكة وكيان.

وقال محمد صلاح في تصريحاته السابقة: «طول عمري وأنا صغير كان نفسي يبقى عندي ولد، لما جالي البنتين ولا فارق معايا أي حاجة، مش بتاع ولد يكمل مسيرتي وكده، ماليش دعوة، ومكة تطلع اللي هي عايزة تطلعه».

وأكد صلاح خلال حديثه أنه لا يفرض على أبنائه مسارًا محددًا في المستقبل، وأن لكل منهم الحرية في اختيار الطريق الذي يريده، مشيرًا إلى رغبته في أن تعيش ابنته مكة حياتها بالشكل الذي تفضله.

وبعد سنوات من تلك التصريحات، تحقق حلم محمد صلاح بالفعل بعدما أصبح أبًا لمولود ذكر، في خبر أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهيره ومحبيه، الذين حرصوا على تهنئته بالمولود الجديد.

ويأتي الخبر السعيد بالتزامن مع خوض محمد صلاح مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، عقب انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، في صفقة حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر.

ويملك صلاح مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعربية، وأحد أهم اللاعبين المصريين في تاريخ اللعبة.

وبذلك يعيش محمد صلاح خلال الفترة الحالية فرحتين؛ الأولى على المستوى العائلي مع استقبال مولوده الذكر الجديد، والثانية على المستوى الكروي مع بداية مرحلة جديدة بقميص طرابزون سبور، ليصبح أبًا لثلاثة أبناء هم مكة وكيان والمولود الجديد.