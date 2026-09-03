لعشاق المقبلات السورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل المكدوس الحريف.

طريقة عمل المكدوس ..





المقادير :-



كيلو ونصف باذنجان صغير الحجم



كيلو فليفل حريف مجفف مفروم



100 غ جوز مفروم



3 ملعقة صغيرة ثوم مفروم



6 ملعقة صغيرة ملح



كمية من زيت الزيتون



الطريقة :



اغسلي الباذنجان واقطعي الساق، اسلقيه في كمية كبيرة من الماء.

ضعي غطاء قدر مقاس أصغر من القدر نفسه فوق الباذنجان حتى لا يطفو.

اتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يذبل.

اخرجيه من الماء وضعيه في الماء المثلج، ثم صفيه تماماً من الماء.

تبّلي الباذنجان بالملح واصنعي في كل وحدة شق طولي بالسكين، ضعي فيها ملح أيضاً.

ضعي الباذنجان في مصفاة ودعيه لمدة 3 ساعات.

امزجي الفليفل الحريف المفروم مع الثوم، الجوز وملعقة صغيرة من الملح، وقلّبيهم جيداً.

احشي الباذنجان بالحشو بمقدار حوالي ملعقة كبيرة.

ضعي الباذنجان المحشي في برطمانات (علب أو عبوات)، ثم املئي البرطمان بزيت الزيتون واتركيه لمدة يومين .قدميه مع مختلف الأكلات.