أحمد جعفر مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين في الزمالك

أعلن أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، توليه مهمة المدير الفني لقطاع الناشئين داخل نادي الزمالك، في خطوة جديدة ضمن مسيرته بعد اعتزاله كرة القدم واتجاهه إلى العمل في المجال الفني والتدريبي.

وكشف أحمد جعفر عن توليه المنصب الجديد خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أنه بدأ مرحلة جديدة داخل القلعة البيضاء من خلال العمل مع قطاع الناشئين، والمساهمة في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول مستقبلًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستفادة من خبرات جعفر كلاعب سابق في الزمالك، خاصة أنه سبق له خوض العديد من المباريات بقميص الفريق الأول، ويمتلك خبرة كبيرة بطبيعة العمل داخل النادي ومتطلبات ارتداء قميص القلعة البيضاء.

ويعد أحمد جعفر من أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث قدم مستويات مميزة مع الفريق، ونجح في تسجيل العديد من الأهداف خلال مشاركاته مع الأبيض في مختلف البطولات.

وبعد نهاية مشواره كلاعب، اتجه جعفر إلى العمل في المجال الرياضي، قبل أن يحصل على فرصة جديدة داخل نادي الزمالك من خلال تولي مسؤولية فنية في قطاع الناشئين.

ومن المنتظر أن يركز أحمد جعفر خلال الفترة المقبلة على تطوير العناصر الشابة داخل قطاع الناشئين، والعمل على اكتشاف المواهب المميزة وتأهيلها بالشكل المناسب، بما يخدم احتياجات الفريق الأول في السنوات المقبلة.

ويأمل مسؤولو الزمالك في استمرار تطوير قطاع الناشئين، باعتباره أحد المصادر الرئيسية لاكتشاف المواهب وتدعيم الفريق الأول، خاصة في ظل أهمية منح اللاعبين الشباب فرصة حقيقية للتطور والوصول إلى مستوى المنافسة مع الفريق الأول.

ويبدأ أحمد جعفر مهمته الجديدة مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين، واضعًا خبراته السابقة مع الزمالك تحت خدمة النادي، في محاولة للمساهمة في إعداد أجيال جديدة قادرة على صناعة مستقبل أفضل للقلعة البيضاء.



