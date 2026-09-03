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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بأسعار مختلفة.. أشهر 5 سيارات كهربائية في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أشهر 5 سيارات كهربائية في السوق المصري.

1- دونج فينج بوكس 

تعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 95 حصاناً (ما يعادل قدرة 70 كيلوواط)، ويولد هذا المحرك عزم دوران أقصى يصل إلى 160 نيوتن.متر. 

تطرح في مصر بخيارين من بطاريات الليثيوم؛ الفئة الأولى بسعة 31.4 كيلوواط/ساعة توفر مدى 330 كم للشحنة، والفئة الأعلى بسعة 42.3 كيلوواط/ساعة تمنح مدى سير يصل إلى 430 كم. 

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالتالي: 

- الفئة الأولى بسعر 770,000 جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 870,000 جنيه 

2- بي واي دي دولفين 

تعمل السيارة بمنظومة دفع أمامية مزودة بمحرك كهربائي يولد قوة ميكانيكية تقدر بـ 75 حصاناً (أو 73 حصاناً صافياً بحسب بعض التجهيزات)، ويبلغ عزم الدوران الأقصى للمحرك 135 نيوتن.متر. 

تم تجهيزها ببطارية ليثيوم أيون سعة 38.88 كيلوواط/ساعة، والتي تمكنها من قطع مسافة سير تصل إلى 300 كم في ظروف القيادة العادية بالشحنة الواحدة. 

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ 949,900 جنيه.

3- فولكس فاجن آي دي 4 برو

تعتمد نسخة "برو" المنتشرة على محرك كهربائي خلفي قوي يولد قوة حصانية تصل إلى 286 حصاناً، مع عزم دوران أقصى ضخم يبلغ 545 نيوتن.متر، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.7 ثوانٍ فقط.

تحتوي السيارة على حزمة بطاريات ضخمة بسعة صافية تبلغ 77 كيلووات/ساعة، مما يمنحها مدى سير طويل وعملي يصل إلى 529 كم للشحنة الواحدة وفقاً لمعايير WLTP.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي بفئة سعرية واحدة استيراد وليست وكيل بمتوسط سعر 2,100,000 جنيه.

4- آرك فوكس T1‏ 

تقدم الكروس أوفر الكهربائية بمحرك كهربائي يولد قوة إجمالية تبلغ 95 حصاناً (بقدرة 70 كيلوواط للنسخة القياسية)، بينما يبلغ عزم الدوران الخاص بها 176 نيوتن.متر.

تتصل المنظومة الميكانيكية ببطارية من فئة LFP سعة 42.2 كيلوواط/ساعة، وتستطيع السيارة قطع مسافة سير قصوى تصل إلى 425 كم للشحنة الواحدة طبقاً لدورة القيادة الصينية CLTC .

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏ 924,900 جنيه                         

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 994,900 جنيه

5- إم جي 4 

تتوفر بخيارين للمحركات الخلفية؛ فئة القياسية (Standard) تنتج 168 حصاناً وعزم 250 نيوتن.متر، بينما الفئة الأعلى (Luxury) تنتج 200 حصان وعزم 250 نيوتن.متر، لتتسارع في 7.7 ثوانٍ.

تطرح الفئة الأولى ببطارية سعة 51 كيلوواط/ساعة تمنح مدى 350 كم، بينما تأتي الفئة الأعلى ببطارية سعة 64 كيلوواط/ساعة لترفع مدى القيادة إلى 450 كم بالشحنة الواحدة.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏ 1,200,000 جنيه             

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 1,400,000 جنيه 

سوق السيارات المصري أسعار المحروقات السيارات الاقتصادية سيارات كهربائية دونج فينج بوكس بي واي دي دولفين فولكس فاجن آي دي 4 برو آرك فوكس T1‏ إم جي

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