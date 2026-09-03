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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فايرفوكس يضيف مانع إعلانات مدمجا إلى أجهزة آيفون

فايرفوكس
فايرفوكس
شيماء عبد المنعم

حصل مستخدمو متصفح فايرفوكس Firefox، على أجهزة آيفون أخيرا على ميزة لطالما استفاد منها مستخدمو أندرويد وأجهزة الكمبيوتر، وهي أداة حقيقية مدمجة لحظر الإعلانات دون الحاجة إلى البحث عن إضافة منفصلة وتثبيتها.

وأعلنت شركة موزيلا Mozilla رسميا إطلاق ميزة Ad Blocker for Firefox على نظام iOS، بعد اختبارها على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

كيف يعمل مانع الإعلانات الجديد على iOS؟
 

تعتمد الميزة على تقنية WebKit Content Blocker من شركة آبل، إلى جانب قائمة EasyList، وهي قائمة تديرها جهة مجتمعية وتضم مصادر معروفة للإعلانات وأدوات التتبع.

ويتيح الجمع بين التقنيتين لمتصفح فايرفوكس حجب معظم الإعلانات وأدوات التتبع التابعة لجهات خارجية قبل تحميلها على الصفحة، ما يقلل من العناصر المزعجة أثناء التصفح ويسهم في توفير جزء من استهلاك البيانات.

وتأتي الخطوة ضمن جهود موزيلا المستمرة منذ سنوات لمواجهة أساليب التتبع القائمة على الإعلانات وحماية خصوصية المستخدمين.

متصفح فايرفوكس

لكن الميزة ليست قادرة على حجب جميع أنواع الإعلانات، فالإعلانات التي يعرضها الموقع نفسه مباشرة ستظل ظاهرة، وكذلك الإعلانات الموجودة ضمن نتائج البحث.

كما ستظل الاختصارات المدعومة إعلانيا التي يعرضها فايرفوكس نفسه في صفحة علامة التبويب الجديدة موجودة، لأنها تعامل بشكل منفصل عن نظام حظر الإعلانات.

كيفية تفعيل مانع الإعلانات في فايرفوكس على آيفون
لن تعمل الميزة تلقائيا، إذ أبقت موزيلا خيار حظر الإعلانات معطلا افتراضيا.

ولتفعيله، يتعين على المستخدم الانتقال إلى:

- الإعدادات > التصفح > مانع الإعلانات Ad Blocker

كما يمكن تشغيل الميزة أو إيقافها بسرعة من قائمة الموقع أثناء تصفح صفحات الويب.

ويعمل مانع الإعلانات الجديد إلى جانب ميزة Enhanced Tracking Protection الموجودة بالفعل في فايرفوكس، ما يوفر لمستخدمي آيفون مستويين من أدوات الخصوصية والحماية من التتبع.

ورغم ذلك، وصلت موزيلا متأخرة نسيا إلى هذه الميزة، إذ توفر متصفحات مثل بريف وأوبرا وVivaldi بالفعل أدوات مدمجة لحظر الإعلانات على نظام iOS.

تحديث Firefox 155 يجلب مزايا إضافية
 

يتزامن إطلاق مانع الإعلانات مع وصول تحديث Firefox 155، الذي يتضمن مجموعة من التحسينات الأخرى لمستخدمي المتصفح.

وتعمل موزيلا على توسيع نطاق إتاحة ميزة Smart Window، وهي أداة تصفح مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتصل إلى عدد أكبر من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا.

وتحصل Smart Window أيضا على استجابات أسرع وقدرات محسنة لتنظيم علامات التبويب.

كما أصبحت ميزة Organize Tabs أكثر ذكاء، حيث يمكنها الآن اقتراح طرق أفضل لتجميع علامات التبويب المرتبطة ببعضها، مع منح كل مجموعة اسما واضحا يصف محتواها.

ويضيف التحديث كذلك عدادا ظاهرا لأدوات التتبع المحظورة مباشرة داخل شريط العنوان، إلى جانب مجموعة من إصلاحات الأخطاء والتحسينات الصغيرة على إصدارات فايرفوكس لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

فايرفوكس مانع إعلانات آيفون موزيلا Ad Blocker for Firefox

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