النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

بات الإسباني داني كارفاخال، نجم ريال مدريد السابق، قريبًا جدًّا من التوصّل إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأصبح كارفاخال بلا نادٍ منذ نهاية عقده مع ريال مدريد في وقت سابق من الصيف، بعدما حظي بوداع يليق بما قدّمه بقميص النادي الملكي على مدار سنوات طويلة.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد، يواصل كارفاخال تدريباته برفقة زميله السابق خوسيلو، في انتظار العثور على نادٍ جديد يخوض معه منافسات الموسم الجاري.

وبحسب ما ذكرته منصة "somosfutboles"، فإن الاتفاق المقترح سيكون لمدة موسم واحد، مع وجود خيار لتمديد العقد لموسم إضافي، على أن ينضم الظهير الإسباني إلى النصر في صفقة انتقال حر.

موقف كارفخال

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بصورة إيجابية، وقد يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

في المقابل، ذكرت تقارير أخرى أن نادي رايو فاليكانو بدوره أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الثنائي داني كارفخال وخوسيلو، في صفقتين جاءتا بناءً على طلب مباشر من راؤول مارتين بريسا، رئيس النادي.

وكان كارفخال مثَّل الفريق الأول في نادي ريال مدريد بداية من عام 2013، ومنذ ذلك الحين لعب معه 450 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 14 هدفًا وقدم 65 تمريرة حاسمة.

وحقَّق كارفخال معه 29 لقبًا، أبرزها: الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

