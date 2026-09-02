مضيق ترامب بدلا من هرمز.. الرئيس الأمريكي يطلق تصريحا مثيرا بشأن الممر المائي الإستراتيجي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا جديدًا بتصريح لافت بشأن مضيق هرمز، مقترحا بصورة ساخرة تغيير اسم الممر المائي الاستراتيجي إلى «مضيق ترامب»، في ظل حديثه عن السيطرة الأمريكية عليه.

وكتب ترامب، الأربعاء، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»: «الآن وقد أصبح مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، هل نغير اسمه إلى مضيق ترامب؟»، قبل أن يضيف بنبرة ساخرة: «مثل أمريكا نفسها، سيكون الوضع أكثر سخونة من أي وقت مضى».



وأكد ترامب أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران حققت، بحسب تقييمه، نتائج كبيرة، مشددًا على أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، في وقت تشهد فيه المواجهة بين البلدين تصعيدًا جديدًا بالتزامن مع التوتر المتصاعد في مضيق هرمز.

وقال ترامب، وفق ما نقلته قناة العربية، إن إيران كانت على بُعد نحو أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، مضيفًا أنه تحرك لمنع ذلك وتمكن من «تدميره». كما قال إن التطورات الحالية تثبت صحة موقفه من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا: «لقد انتصرت في إثبات وجهة نظري».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن «إيران لا تحصل على أي شيء حاليًا»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحقق «نتائج مذهلة»، وأن طهران «لن تمتلك سلاحًا نوويًا».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية، بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب تقارير حديثة، نفذت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت مرتبطة بقدرات بحرية وزرع الألغام والاتصالات، فيما ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه مواقع وقواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة.