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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: القصف الأمريكي جرائم حرب.. وندعو دول المنطقة لعدم تسهيل العدوان

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت أراضيها بأنها "جرائم حرب" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وذلك بعد سلسلة غارات جوية واسعة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن القصف الأمريكي طال مناطق مدنية ومنشآت بنية تحتية، بما في ذلك أبراج اتصالات، في محافظات خوزستان، سيستان وبلوشستان، هرمزغان، وكرمان، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن هذه الضربات تشكل انتهاكا فاضحا للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية الإيرانية، واتهمت الولايات المتحدة بمحاولة "تطبيع القصف" من خلال تبريرات مضللة. وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى الهجوم الذي استهدف حفل زفاف في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، والذي أوقع أكثر من 70 قتيلا وجريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وجددت طهران دعوتها لدول الشرق الأوسط إلى عدم تقديم أراضيها أو تسهيلاتها للقوات الأمريكية لاستخدامها في شن هجمات ضد الجمهورية الإسلامية، محذرة من أن ذلك يسهم في استمرار الحرب واتساع رقعتها.

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