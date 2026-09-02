بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

تصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر حديث الجمهور خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع احتفال زوجها المنتج هشام جمال بعيد ميلادها، حيث ووجه إليها رسالة حملت الكثير من مشاعر الحب .

وشارك هشام جمال عبر حسابه على «إنستجرام» فيديو جمع مجموعة من صوره مع ليلى أحمد زاهر، وظهرت خلاله أيضًا طفلتهما الأولى إيلا، مع إخفاء ملامحها بوضع قلب أبيض على وجهها.

وحرص هشام جمال على التعبير عن سعادته بمرور عام جديد على زواجهما، مؤكدًا أن احتفال هذا العام يحمل طابعًا مختلفًا بعد انضمام طفلتهما إلى الأسرة، كما وصف زوجته بأنها أم حنونة وجميلة، معربًا عن امتنانه للحياة التي تجمعهما.

هشام جمال يهنيء زوجته ليلي أحمد زاهر بعيد ميلادها

وكتب هشام جمال مهنئا زوجته: «عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة وأم ابنتنا، المحظوظة بامتلاكها لأكثر أم محبة واهتماما وجمالا».

وأضاف: «لا أستطيع أن أصدق أن هذا بالفعل ثاني عيد ميلاد نحتفل به كزوج وزوجة، لكن هذا العام يبدو أكثر تميزا، لأننا أصبحنا رسميا عائلة من 3 أفراد».

وتابع هشام جمال قائلا: «الحياة معك سريعة وممتعة ومثيرة وعفوية ومليئة بالمغامرات وسهلة وسعيدة وآمنة، وأشعر بأنني محظوظ جدا لأنني أعيش حياة تزداد سعادة مع الشخص الذي أحبه».

واختتم رسالته قائلا: «عيد ميلاد سعيد يا لولو، وأتمنى ألا تنتهي حكايتنا الخيالية أبدا».

وتأتي هذه المناسبة بعد استقبال ليلى أحمد زاهر وهشام جمال طفلتهما الأولى «إيلا» خلال الأيام الماضية، لتعيش الفنانة تجربة الأمومة للمرة الأولى.

ليلي أحمد زاهر

ويمثل هذا العام أهمية خاصة في حياة ليلى أحمد زاهر ، التي عرفها الجمهور منذ طفولتها من خلال أعمال فنية متعددة، قبل أن تواصل مشوارها في الوسط الفني وتحقق حضورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع محطات جديدة في حياتها الشخصية.

جلسة تصوير للطفلة إيلا

وكانت خطفت الطفلة «إيلا»، ابنة الفنانة ليلى أحمد زاهر وزوجها الفنان والمنتج هشام جمال، الأنظار بعد إعلان الثنائي استقبال مولودتهما الأولى، وسط حالة من السعادة والاحتفال بين أفراد العائلة والجمهور.

وكشفت ليلى أحمد زاهر وهشام جمال عن اسم طفلتهما الأولى، «إيلا»، من خلال مجموعة من الصور التي شاركاها عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح الصور أول ظهور علني للطفلة برفقة والديها.

وظهرت ليلى وهشام في الصور وهما يحتضنان طفلتهما ويقبلانها في أجواء عائلية دافئة، بينما ارتدت الطفلة ملابس بيضاء كُتب عليها «مرحبًا أيها العالم»، في إشارة إلى وصولها إلى الحياة.