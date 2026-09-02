وزير الأوقاف: ما يمس الإمارات ويؤذيها يمسنا ويؤذينا في مصر.. والأخوة بين البلدين راسخة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الوزير الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركة المسئول الإماراتي في مؤتمر دار الإفتاء المصرية المؤتمر الدولي الحادي عشر، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان: "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية".

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات

استهل الوزير لقاءه بالترحيب بالضيف الكريم وأعضاء الوفد المرافق في بلدهم الثاني، مصر، وتناولا عددًا من القضايا المرتبطة بموضوع المؤتمر وغيرها من القضايا الفكرية والعلمية، وتطوراتها التاريخية، ومناهج الإعداد العلمي للمفتين والعلماء، وصولاً إلى مستجدات العصر من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

كما أكد الوزير للضيف الكريم تضامن مصر التام مع الأشقاء في الإمارات، موضحًا أن ما يمس الإمارات وشعبها يمس مصر وأهلها، وأن العلاقات بين البلدين بفضل الله راسخة على المستويات كافة.

من جانبه، أعرب الوزير الدكتور الدرعي عن سعادته بوجوده في مصر وبلقاء الدكتور أسامة الأزهري؛ كما حرص على تقديم درع الهيئة إهداءً للوزير.