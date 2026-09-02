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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتهاء الصيف رسمياً.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
رشا عوني

مع بداية شهر سبتمبر2026، يترقب الجميع موعد انتهاء الصيف وبدء فصل الخريف2026 ، حيث اقترب موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر2026 ، وهو الأمر الذي يثير فضول الجميع لمعرفة موعد تغيير الساعة وعودة العمل بالتوقيت الشتوي وكذلك موعد فصل الشتاء2026، وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً في السطور التالية..

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

متى ينتهي فصل الصيف في مصر؟

وفقاً للحسابات الفلكية، فيستمر فصل الصيف في مصر حتى 22 سبتمبر 2026، ليبدأ بعده فصل الخريف رسميًا من يوم 23 سبتمبر، مع حدوث الاعتدال الخريفي، الذي تتساوى خلاله ساعات الليل والنهار تقريبًا.


ويأتي انتهاء فصل الصيف فلكيًا إيذانًا ببدء فصل الخريف، الذي يستمر لنحو ثلاثة أشهر، قبل أن يحل فصل الشتاء في ديسمبر المقبل.

موعد بدء فصل الخريف2026

وبحسب الحسابات الفلكية، بدأ فصل الصيف هذا العام يوم 21 يونيو 2026، بالتزامن مع الانقلاب الصيفى، ويستمر حتى حدوث الاعتدال الخريفى يوم 23 سبتمبر 2026 فى التوقيت العالمى، ليبدأ معه فصل الخريف فلكيًا فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية.


ومع دخول الخريف، تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيًا مقارنة بأشهر الصيف، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تتراجع تدريجيًا ساعات سطوع الشمس.

نهاية التوقيت الصيفي في مصر

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقًا للقانون، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع حلول يوم الجمعة التالي، وذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟ موعد تغيير الساعة رسميًا | المصري اليوم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

يأتي انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في نهاية يوم خميس تحديدا 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وعند حلول منتصف الليل، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً، لتبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي وفقًا للجدول القانوني المقرر.

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متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026؟

وفقًا للجدول الذي حدده القانون، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفي عام 2026، يوافق الخميس الأخير من أكتوبر 29 أكتوبر، وبالتالي تبدأ العودة إلى التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

تغيير الساعة في الشتاء

بمجرد بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة ساعة كاملة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الساعة عند لحظة التغيير 12:00 منتصف الليل، يتم ضبطها لتصبح 11:00 مساءً وفق التوقيت المعتاد.

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي، يجب تأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول الموعد المحدد لتغيير التوقيت.

فعلى سبيل المثال، عندما تصل الساعة إلى 12 منتصف الليل، يتم ضبطها لتصبح 11 مساء، وبذلك يبدأ العمل رسميا بالتوقيت الشتوي.

ولا يحتاج مستخدمو معظم الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت إلى إجراء التغيير يدويا، إذ يتم تحديث التوقيت تلقائيا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ بشكل تلقائي.

ومع ذلك، يفضل التأكد من صحة التوقيت بعد بدء العمل بالنظام الجديد، خاصة في حال وجود مواعيد مهمة أو ارتباطات في الساعات الأولى من تطبيق التوقيت الشتوي.

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