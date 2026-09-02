التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر

تتزايد تساؤلات أولياء الأمور والطلاب مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد حول جاهزية المدارس، وموقف المناهج الدراسية، وموعد وصول الكتب، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بنظام البكالوريا المصرية وامتحانات مدارس اللغات.

بدء الدراسة بصورة منتظمة

وفي هذا السياق، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر استعداداتها لاستقبال الطلاب، مؤكدة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان بدء الدراسة بصورة منتظمة.

كما حسمت الوزارة الجدل بشأن عدد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها إلغاء بعض المواد الدراسية أو وقف تعريب امتحانات طلاب مدارس اللغات، بالتزامن مع زيادة عدد أيام الدراسة خلال العام الجديد.

استعدادات مبكرة لاستقبال الطلاب



وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت استعداداتها للعام الدراسي الجديد قبل أكثر من شهرين، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات بالتوازي بهدف ضمان جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أعمال الصيانة داخل المدارس حظيت بمتابعة مكثفة خلال الفترة الماضية، سواء الصيانة الدورية أو العاجلة أو أعمال الصيانة الكبرى.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من الانتهاء من الأعمال المطلوبة، وضمان جاهزية البنية التحتية للمدارس وقدرتها على استقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، بما يسهم في انطلاق الدراسة دون معوقات.

لا إلغاء للمناهج.. والعلوم المتكاملة مستمرة



وفيما يتعلق بما أثير مؤخرًا بشأن إجراء تغييرات على المناهج الدراسية، نفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة وجود تغييرات من هذا النوع.

وأوضح أن الوزارة تعاملت بشكل سريع مع الشائعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مادة العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا استمرار تدريس المادة خلال العام الدراسي الجديد، كما كان معمولًا به في العام الدراسي الماضي.

ولفت إلى أن أبرز ما يرتبط بالمناهج خلال العام الجديد يتمثل في التطبيق الفعلي لنظام شهادة البكالوريا المصرية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية للوزارة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية.

تعريب امتحانات مدارس اللغات مستمر



وحسمت وزارة التربية والتعليم كذلك الجدل بشأن تعريب امتحانات طلاب مدارس اللغات، حيث أكد شادي زلطة استمرار العمل بنظام التعريب دون تغيير.

وأوضح أن الطالب في مدارس اللغات الذي يرغب في الإجابة باللغة العربية خلال الامتحان، يحق له الاستمرار في ذلك، مؤكدًا أن هذه النقطة سبق أن أكدها وزير التربية والتعليم خلال الإعلان عن آليات تطبيق نظام البكالوريا المصرية.

وبذلك، لا توجد قرارات جديدة تقضي بإلغاء التعريب أو منع الطلاب من استخدام اللغة العربية في الإجابة خلال الامتحانات وفق الضوابط المعلنة.

الكتب الدراسية تصل إلى المدارس تباعًا



وفي ملف الكتب الدراسية، كشف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم يتابع بصورة مستمرة عمليات وصول الكتب إلى المديريات والإدارات التعليمية، موضحًا أن المتابعة المكثفة لهذا الملف مستمرة منذ نحو أسبوعين.

وأشار إلى أن الكتب الدراسية من المقرر أن تكون متاحة داخل المدارس خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، بما يسمح بتسليمها للطلاب مع انطلاق الدراسة.

وأكد وجود متابعة شاملة لعمليات توريد وتوزيع الكتب على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مختلف المديريات والإدارات التعليمية، لضمان وصولها إلى الطلاب في الوقت المحدد.

183 يومًا للدراسة.. وزيادة تدريجية في أيام الحضور



وتطرق المتحدث الرسمي إلى موعد انطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر في 21 سبتمبر، موضحًا أن العام الدراسي الماضي بدأ يوم 30 سبتمبر، وبالتالي فإن الفارق بين موعدي بدء الدراسة في العامين لا يتجاوز أسبوعًا، ويصل الفارق الفعلي بعد احتساب الإجازات إلى نحو 5 أيام.

وأوضح أن زيادة عدد أيام الدراسة لم تأتِ بصورة مفاجئة، وإنما تمت بشكل تدريجي منذ عام 2023، عندما بلغ إجمالي عدد أيام الدراسة نحو 160 يومًا، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 183 يومًا في العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تستهدف الوصول إلى عدد الساعات الدراسية اللازمة لتقديم المناهج بصورة جيدة، بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

دخول تدريجي للطلاب لتسهيل انتظام الدراسة



وأكد زلطة أن دخول الطلاب إلى المدارس مع بداية العام الدراسي سيكون بصورة تدريجية، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنظيم وتسهيل عملية انتظام الدراسة داخل المدارس.

وأوضح أن العام الدراسي يتضمن عددًا من فترات الإجازات، وأن زيادة أيام الدراسة تستهدف تحقيق عدد الساعات التعليمية المطلوبة، مع الحفاظ على مساحة زمنية مناسبة للمراجعة في نهاية العام.

تنظيم العام الدراسي

وشدد على أن الهدف الأساسي من تنظيم العام الدراسي بهذه الصورة هو تحقيق التوازن بين استكمال المناهج الدراسية ومنح الطلاب الوقت الكافي للمراجعة، بما يقلل من الضغوط عليهم خلال نهاية العام الدراسي.