قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين
ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي
الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة
مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
طرابزون سبور يبحث عن مدرب جديد.. أردا توران يرفض وكونتي ضمن الخيارات المطروحة
صندوق النقد الدولي يطلق جرس الإنذار: مخاطر الديون والتضخم لا تزال تهدد الاقتصاد العالمي
أوكرانيا تطلب من منظمة الطيران المدني منع الدول الأعضاء من استخدام المجال الجوي الروسي
وزير الخزانة الأمريكي يحذر من التعامل مع إيران.. ويهدد المتعاونين معها بعقوبات
خلاف على 10 ملايين جنيه.. كواليس مفاوضات الأهلي ومحمد هاني للتجديد
«ناقلة مقابل ناقلة».. ترامب يصعّد الردع الأمريكي ضد إيران في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرابزون سبور يبحث عن مدرب جديد.. أردا توران يرفض وكونتي ضمن الخيارات المطروحة

طرابزون سبور
طرابزون سبور
حمزة شعيب

يبحث نادي طرابزون سبور التركي عن التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة، بعد قرار إقالة فاتح تيكي من منصبه، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مع بداية الموسم الحالي.

وجاء قرار إدارة طرابزون سبور برحيل فاتح تيكي عقب الخسارة أمام آميد سبورتيف بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التركي.

ورغم الصفقات القوية التي أبرمها طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها التعاقد مع المصري محمد صلاح، إلى جانب ضم البرازيلي فابينيو، فإن نتائج الفريق ومستواه لم يشهدا التحسن المنتظر.

وبحسب صحيفة «Haberexpres»، فإن إدارة طرابزون سبور تدرس التعاقد مع أردا توران، نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن توران رفض عرض طرابزون سبور، مفضلًا الاستمرار في مهمته مع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، في ظل النجاحات التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقاد توران شاختار دونيتسك للتتويج بلقب الدوري الأوكراني خلال موسم 2025-2026، كما يستعد الفريق للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما جعله مترددًا بشأن الرحيل عن منصبه ورفض عرض طرابزون.

وأضاف التقرير أن إدارة طرابزون سبور بدأت في دراسة عدد من البدائل الأخرى، من بينها شينول جونيش، أحد أساطير النادي التركي، إلا أن إدارة الفريق تميل إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويأتي الإيطالي أنطونيو كونتي ضمن أبرز الأسماء التي طُرحت على طاولة إدارة طرابزون سبور، إلا أن التعاقد معه يبدو صعبًا بسبب مطالبه المالية وراتبه المرتفع، وفقًا للمصدر.

طرابزون سبور الدوري التركي تركيا محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج

إعادة تنظيم توزيع طلاب الابتدائي بمدرستي الشهيد عبد الكريم ونجع خليفة بالمراغة في سوهاج

محافظ القاهرة

حركة تنقلات جديدة.. محافظ القاهرة يكلف رئيسين جديدين لحيي النزهة والسلام ثان

خلال فاعليات الاجتماع

تعليم مطروح يبحث تنفيذ محاضرات أون لاين لطلاب القرى والنجوع الصحراوية

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد