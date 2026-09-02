طرابزون سبور يبحث عن مدرب جديد.. أردا توران يرفض وكونتي ضمن الخيارات المطروحة

يبحث نادي طرابزون سبور التركي عن التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة، بعد قرار إقالة فاتح تيكي من منصبه، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مع بداية الموسم الحالي.

وجاء قرار إدارة طرابزون سبور برحيل فاتح تيكي عقب الخسارة أمام آميد سبورتيف بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التركي.

ورغم الصفقات القوية التي أبرمها طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها التعاقد مع المصري محمد صلاح، إلى جانب ضم البرازيلي فابينيو، فإن نتائج الفريق ومستواه لم يشهدا التحسن المنتظر.

وبحسب صحيفة «Haberexpres»، فإن إدارة طرابزون سبور تدرس التعاقد مع أردا توران، نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن توران رفض عرض طرابزون سبور، مفضلًا الاستمرار في مهمته مع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، في ظل النجاحات التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقاد توران شاختار دونيتسك للتتويج بلقب الدوري الأوكراني خلال موسم 2025-2026، كما يستعد الفريق للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما جعله مترددًا بشأن الرحيل عن منصبه ورفض عرض طرابزون.

وأضاف التقرير أن إدارة طرابزون سبور بدأت في دراسة عدد من البدائل الأخرى، من بينها شينول جونيش، أحد أساطير النادي التركي، إلا أن إدارة الفريق تميل إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويأتي الإيطالي أنطونيو كونتي ضمن أبرز الأسماء التي طُرحت على طاولة إدارة طرابزون سبور، إلا أن التعاقد معه يبدو صعبًا بسبب مطالبه المالية وراتبه المرتفع، وفقًا للمصدر.