كريم كحلة يحصد ذهبية وبرونزية في رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط

حقق الرباع المصري كريم كحلة ميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات رفع الأثقال خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية وتستمر حتى 3 سبتمبر الجاري.

وجاءت الميدالية الذهبية في منافسات النطر في ميزان 95 كجم ورفع ثقلا مقداره 204 كجم كما حصد الميدالية البرونزية في الخطف، بعدما رفع 164 كجم.

وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 56 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 22 ميدالية ذهبية و15 فضية و19 برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.