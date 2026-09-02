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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوسف بدوي يتوج ببرونزية الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط

يوسف بدوي
يوسف بدوي
عبدالله هشام

توج يوسف بدوي لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026».

وجاءت برونزية يوسف بدوي في منافسات وزن - 84 كجم.

وبذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 49 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 18 ميدالية ذهبية و14 فضية و17 برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

يوسف بدوي المنتخب الوطني للكاراتيه الكاراتيه دورة ألعاب البحر المتوسط ألعاب البحر المتوسط

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