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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الصيني يشيد بدور مصر في إرساء السلام.. ويؤكد تعزيز التنسيق مع القاهرة للدفاع عن مصالح الدول النامية

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
محمد البدوي

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا حرص بكين على مواصلة تعزيز مستوى التنسيق القائم مع القاهرة في مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينج، والتي تناولت تطورات العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الصين تقدر جهود مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي
 

وأكد الرئيس الصيني، تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالتحركات المصرية الرامية إلى خفض التصعيد والتعامل مع الأزمات الإقليمية من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأشار شي جين بينج ، إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وبكين بشأن التطورات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز فرص تحقيق السلام.

تعزيز التنسيق بين القاهرة وبكين في المحافل الدولية
 

وشدد الرئيس الصيني ، على حرص بلاده على تعزيز مستوى التنسيق القائم بين مصر والصين في مختلف المحافل الدولية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وتوافق رؤاهما تجاه العديد من القضايا الدولية.

الرئيس الصيني شي جين بينج الصين القاهرة وبكين

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