قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفراجة في أزمة بيزيرا .. خالد الغندور يكشف تطورات موقف لاعب الزمالك
دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة
ارتفاع التبادل التجاري لـ 20.8 مليار دولار.. ماذا قالت «تشاينا ديلي» عن زيارة رئيس الصين لمصر؟
مُتخصّص في الشئون الصينية يكشف أهمية زيارة شي جين بينغ لمصر
احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان
المنطقة تشتعل .. انفجارات بمنشآت غاز إيرانية .. ورد إيراني يستهدف الأردن والكويت والبحرين
برشلونة يفرّط في موهبته الشابة .. وكورتيس ينتقل إلى رويال أنتويرب
في قضية حيازة مخدرات .. حبس ندي كامل ومطرب راب 4 أيام على ذمة التحقيقات
طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل
خالد الغندور يكشف تحرّك الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم
136.9 مليار جنيه يسحبها المركزي من البنوك .. ما السر وراء ذالك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

طاقم الإسعاف
طاقم الإسعاف
عبدالصمد ماهر

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف واقعة مؤثرة، عامرة بمعاني الإنسانية، كان بطلها طفل صغير لم يتخطَّ عامه الثالث عشر.

وكان الطفل برفقة والده داخل سيارة نصف نقل مخصصة لنقل الأثاث، قبل أن يتعرض والده، بشكل مفاجئ، لسكتة دماغية أفقدته القدرة على الكلام والحركة بشكل كامل.

وسارع الطفل بالاتصال بالخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية، مظهرًا ثباتًا وشجاعة استثنائيين في مواجهة الموقف الصعب.

وفي بداية المكالمة، التبس الأمر على مسؤول غرفة القيادة والتحكم بهيئة الإسعاف المصرية، فلم يتمكن من تحديد ما إذا كان المتصل طفلًا أم طفلة، بسبب رقة صوته.

ورغم خطورة الموقف ودقته، ووجوده على طريق صحراوي بمفرده برفقة والده، تحلى الطفل بشجاعة استثنائية، وتمكن من تقديم الاستغاثة وطلب المساعدة.

وتمكن رجال الإسعاف من الوصول إلى موقع الطفل في غضون 6 دقائق فقط من تلقي الاستغاثة، فيما حرص مسؤول غرفة القيادة والتحكم على طمأنة الطفل عبر الهاتف طوال فترة انتظار وصول سيارة الإسعاف.

ونُقل والد الطفل بشكل عاجل إلى مستشفى بني سويف الجامعي، نظرًا لتوافر وحدة متخصصة لعلاج حالات السكتة الدماغية بالمستشفى.

وتوجهت هيئة الإسعاف المصرية بخالص الشكر والتقدير إلى أطقمها الإسعافية التي ساهمت، إلى جانب الطفل الشجاع، في إنقاذ والده والتعامل السريع مع الحالة.

وشملت أطقم الإسعاف المشاركة في التعامل مع الواقعة: صابر محمد – مشرف العمليات.. محمد عرفان – مسعف.. إدوار فتح الله – فني قيادة.

طفل وإنسانية أثناء قيادته لسيارة نقل على الطريق الصحراوي بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

ترشيحاتنا

فتحي سند

فتحي سند: بيراميدز مرشح قوي للبطولة ومنافس شرس على الدوري

الأهلي والهلال

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية نظيفة ويتصدر الدوري السعودي

هاني حتحوت

شوقي غريب يضع تصورًا لإعداد المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا 2027

بالصور

احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون

بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر

اسعار السلع
اسعار السلع
اسعار السلع

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد