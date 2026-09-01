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تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الطماطم في الأسواق ارتفاع ملحوظ خلاص الايام الأخيرة الماضية، ليفاجئ المواطنين بالأسعار الجديدة حيث يقترب سعر كيلو الطماطم من 40 جنيهاً في بعض المناطق ، وكشف نقيب الفلاحين  عن أسباب ارتفاع سعر كيلو الطماطم وما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة في الأسواق بشأن تلك الأسعار المبالغ فيها خاصة وان الطماطم من الخضروات الأساسية التي يستهلكها المواطنون بشكل يومي ويصعب شراءها بهذه الاسعار.

أسعار الطماطم مازالت مستقرة 

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، صحة التوقعات المتداولة بشأن ارتفاع أسعار الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن السوق تشهد حاليًا استقرارًا في الأسعار بالتزامن مع العروة الصيفية وزيادة المعروض.

وقال النجيب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أسعار الطماطم مستقرة منذ أكثر من شهرين، مشيرًا إلى وجود استقرار أيضًا في أسعار عدد من المنتجات الزراعية الأخرى.

موسم الطماطم الصيفي مستمر

وأوضح أن التحركات السعرية عادة ما تظهر مع انتهاء موسم زراعي وبداية موسم جديد، نتيجة وجود فجوة بين العروات، مؤكدًا أن هذا الأمر طبيعي ويتكرر مع مختلف المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن موسم الطماطم الصيفي ما زال مستمرًا حتى شهر أكتوبر المقبل، متوقعًا استمرار توافر المحصول خلال الفترة الحالية، مع إمكانية حدوث تحركات في الأسعار صعودًا أو هبوطًا وفقًا لآليات العرض والطلب.

هل تصل الطماطم لـ50 جنيهًا؟

 

وشدد نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة على أن الحديث عن وصول سعر الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا غير صحيح في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المعروض من بعض الأصناف كبير، وداعيًا المواطنين إلى عدم القلق من حدوث ارتفاعات مبالغ فيها.

وأضاف أن أسعار الخضروات تخضع في النهاية لآليات العرض والطلب، وأن السعر يتحدد وفق حجم المعروض داخل الأسواق، لافتًا إلى أن الفترة التي تلي انتهاء الموسم الصيفي قد تشهد تغيرات في الأسعار نتيجة انخفاض المعروض.

وأكد النجيب أن السوق لا تعاني حاليًا من أزمة في إنتاج الطماطم، مشيرًا إلى أن الصورة قد تختلف بعد انتهاء الموسم الصيفي، وأن تطورات الأسعار خلال تلك الفترة ستتحدد وفق حجم المعروض والطلب داخل الأسواق.

الطماطم تصل لـ40 جنيهًا في أكتوبر

كما توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام المقبلة، مرجحًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا مع بداية أكتوبر المقبل.

انخفاض إنتاج الطماطم

وأوضح أبوصدام أن تحركات الأسعار المتوقعة ترتبط بتراجع حجم المعروض في الأسواق، نتيجة انخفاض إنتاجية المحصول، إلى جانب وجود فجوة بين انتهاء بعض العروات الزراعية وبداية عروات جديدة.

وأشار إلى أن انخفاض الكميات المطروحة بالتزامن مع استمرار معدلات الطلب والاستهلاك قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

الحرارة تؤثر على محصول الطماطم

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن موجات الحرارة الشديدة وغير المعتادة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة أثرت بشكل مباشر على محصول الطماطم، خاصة معدلات التزهير وعقد الثمار.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ضعف التزهير وتراجع معدلات عقد الثمار، فضلًا عن زيادة فرص انتشار بعض الأمراض، وهو ما انعكس على إنتاجية المحصول والكميات المتاحة للتداول.

التغييرات المناخية سبب كبير 

وأكد أبوصدام أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه المحاصيل الزراعية، موضحًا أن تأثيرها لا يقتصر على انخفاض الإنتاجية، وإنما يمتد أيضًا إلى مواعيد العروات الزراعية وحجم المعروض في الأسواق.

وأضاف أن التغيرات المناخية أسهمت في سرعة انتهاء بعض عروات الطماطم، بالتزامن مع تأخر بداية عروات أخرى، ما قد يؤدي إلى انخفاض الكميات المطروحة خلال الفترة المقبلة.

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