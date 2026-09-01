إعلام إيراني: قصف أمريكي لمطار جيرفت بمحافظة كرمان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، بتعرض مطار جيرفت في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، لقصف أمريكي، بالتزامن مع تنفيذ القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن «هجومًا أمريكيًا استهدف مطار جيرفت» في محافظة كرمان، دون أن تتوافر حتى الآن معلومات رسمية عن حجم الأضرار أو سقوط ضحايا جراء القصف. وأكدت مصادر إعلامية دولية نقلًا عن التلفزيون الإيراني وقوع الاستهداف، مشيرة إلى أن الضربة جاءت ضمن سلسلة هجمات أمريكية طالت مناطق عدة في جنوب إيران.

ويأتي استهداف مطار جيرفت في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية بدء ضربات جديدة ضد مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، موضحة أن العمليات جاءت على خلفية ما قالت واشنطن إنها محاولات إيرانية حديثة لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وقوات أمريكية منتشرة في المنطقة.

وشملت الضربات الأمريكية، وفق تقارير حديثة، مواقع في جزر قشم ولارك ولوان ومناطق ساحلية بمحافظة هرمزجان، إلى جانب أهداف أخرى في جنوب إيران، فيما أفادت تقارير بوقوع انفجارات في محيط بندر عباس وجابهار.

ويُعد مطار جيرفت منشأة مدنية تخدم مدينة جيرفت في محافظة كرمان، ويقع جنوب مدينة كرمان بنحو 230 كيلومترًا.

وتأتي الضربة في ظل تصعيد عسكري متسارع بين واشنطن وطهران، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية الأخيرة كانت «مبررة»، محذرًا إيران من أن أي رد على العمليات الأمريكية سيقابل بضربات «أقوى» وعلى مستوى أعلى.

في المقابل، تعهدت إيران بالرد على الهجمات الأمريكية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية ببدء إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ردًا على الضربات، ما يرفع احتمالات اتساع نطاق المواجهة خلال الساعات المقبلة.