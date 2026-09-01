قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يتوعد بإحكام إغلاق مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية
وكالة فارس: قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز
الحرس الثوري الإيراني يرد على الضربات الأمريكية: واشنطن ستدفع الثمن
الحرب تشتعل.. إعلام إيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مدينة خمين
تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها
بوتين يحسم موقف موسكو : روسيا لن تتخلى عن إيران رغم التصعيد الأمريكي
الرئيس الصيني لدى وصوله مصر: أشعر بكل دفء على أرض تحتضن حضارة عريقة.. وعلاقاتنا مع القاهرة تزداد قوة
رسميا.. مصطفى شوبير يجدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2029
علي ماهر يحصل على رخصة Pro التدريبية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 ملايين راكب خلال أغسطس بزيادة 9% عن العام السابق
ترامب لـ فوكس نيوز: دمرنا الكثير من رادارات إيران بينها منظومات حاولت إعادة بنائها
فود بلوجر شهير يتصدر تريند إنستجرام بالقناع الأسود.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

صواريخ
صواريخ
القسم الخارجي

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، الثلاثاء، بأن القوات الإيرانية بدأت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد يهدد بتوسيع نطاق المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران.

ويأتي الإعلان الإيراني بعد ساعات من تنفيذ القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، قالت واشنطن إنها تستهدف قدرات الحرس الثوري المرتبطة بتهديد الملاحة والسفن التجارية في منطقة مضيق هرمز، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى على الساحل الإيراني.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات تأتي في أعقاب محاولات إيرانية حديثة لاستهداف سفن تجارية وقوات أمريكية في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الضربات الأمريكية الأخيرة بأنها «مبررة»، محذرًا طهران من الرد عليها، ومهددًا بأن أي هجوم إيراني جديد سيقابل برد أمريكي أكثر شدة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ تجدد المواجهات بين البلدين.

وبحسب تقارير أمريكية، تركزت الضربات الأخيرة على مواقع ومنشآت في جنوب إيران ومحيط مضيق هرمز، بما في ذلك مناطق ساحلية وجزر استراتيجية، ضمن مسعى أمريكي لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها الصاروخية والرادارية والبحرية التي يمكن استخدامها ضد السفن.

وتشير التطورات إلى أن المواجهة لم تعد مقتصرة على الضربات الجوية المتبادلة، وإنما بات أمن الملاحة في مضيق هرمز أحد أبرز محاور الصراع، بعدما اتهمت واشنطن إيران بمحاولات زرع ألغام بحرية وتهديد سفن تجارية، فيما تؤكد طهران أن تحركاتها تأتي في إطار الرد على العمليات العسكرية الأمريكية.

وتزامن التصعيد مع تهديدات إيرانية بالرد بقوة على الهجمات الأمريكية، في وقت تحدثت فيه تقارير عن وقوع انفجارات في عدد من المدن والمناطق الساحلية الإيرانية، بينها بندر عباس وجابهار وجزر قشم ولاراك.

وفي المقابل، لا تزال طهران تعلن تمسكها بإمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي، إذ قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده مستعدة للرد بالمثل إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في التفاهم المؤقت المبرم في يونيو الماضي، ما يفتح الباب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري متسارع ومحاولات سياسية لاحتواء الأزمة.

القوات الإيرانية إطلاق صواريخ الضربات الأمريكية إيران واشنطن طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

ترشيحاتنا

وادي دجلة والقناة

ركلة جزاء ضائعة.. تعادل سلبي بين وادي دجلة والقناة في الدوري المصري

الزمالك

ناقدة رياضية: الكرات العرضية.. سلاح الزمالك المفضل لحسم المباريات

الهلال السعودي

الهلال ينهي الشوط الأول متقدمًا على الأهلي بثنائية في دوري روشن

بالصور

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

دراسة: الإفراط في تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد