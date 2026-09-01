وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، الثلاثاء، بأن القوات الإيرانية بدأت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد يهدد بتوسيع نطاق المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران.

ويأتي الإعلان الإيراني بعد ساعات من تنفيذ القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، قالت واشنطن إنها تستهدف قدرات الحرس الثوري المرتبطة بتهديد الملاحة والسفن التجارية في منطقة مضيق هرمز، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى على الساحل الإيراني.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات تأتي في أعقاب محاولات إيرانية حديثة لاستهداف سفن تجارية وقوات أمريكية في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الضربات الأمريكية الأخيرة بأنها «مبررة»، محذرًا طهران من الرد عليها، ومهددًا بأن أي هجوم إيراني جديد سيقابل برد أمريكي أكثر شدة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ تجدد المواجهات بين البلدين.

وبحسب تقارير أمريكية، تركزت الضربات الأخيرة على مواقع ومنشآت في جنوب إيران ومحيط مضيق هرمز، بما في ذلك مناطق ساحلية وجزر استراتيجية، ضمن مسعى أمريكي لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها الصاروخية والرادارية والبحرية التي يمكن استخدامها ضد السفن.

وتشير التطورات إلى أن المواجهة لم تعد مقتصرة على الضربات الجوية المتبادلة، وإنما بات أمن الملاحة في مضيق هرمز أحد أبرز محاور الصراع، بعدما اتهمت واشنطن إيران بمحاولات زرع ألغام بحرية وتهديد سفن تجارية، فيما تؤكد طهران أن تحركاتها تأتي في إطار الرد على العمليات العسكرية الأمريكية.

وتزامن التصعيد مع تهديدات إيرانية بالرد بقوة على الهجمات الأمريكية، في وقت تحدثت فيه تقارير عن وقوع انفجارات في عدد من المدن والمناطق الساحلية الإيرانية، بينها بندر عباس وجابهار وجزر قشم ولاراك.

وفي المقابل، لا تزال طهران تعلن تمسكها بإمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي، إذ قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده مستعدة للرد بالمثل إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في التفاهم المؤقت المبرم في يونيو الماضي، ما يفتح الباب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري متسارع ومحاولات سياسية لاحتواء الأزمة.