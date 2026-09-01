النقل تكشف حقيقة فيديو «كمسري القطار»: عوقب في حينه وإعادة نشره محاولة لتضليل الرأي العام



أصدرت وزارة النقل، بيانًا إعلاميًا بشأن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله عبر عدد من المواقع والصفحات المغرضة بزعم أنه مقطع حديث، ويتعلق بواقعة مشادة بين كمسري قطار وأحد الركاب أثناء تحصيل الأجرة والغرامة، مؤكدة أن الفيديو قديم ويعود إلى يوم 12 يوليو 2021.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعامل مع الواقعة بشكل فوري وحاسم فور حدوثها، حيث تم في حينه إيقاف كمسري القطار عن العمل وإحالته إلى التحقيق الفوري، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، وذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الحفاظ على حقوق الركاب وضمان حسن معاملتهم.

وأكدت وزارة النقل أن إعادة نشر مقطع الفيديو وتقديمه للرأي العام باعتباره واقعة حديثة، دون الإشارة إلى تاريخ الواقعة الحقيقي والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، يمثل محاولة مغرضة لإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام ونشر معلومات غير دقيقة.

وتهيب وزارة النقل بكافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من صحة المعلومات وتاريخها وملابساتها قبل إعادة تداولها أو نشرها، وعدم الانسياق وراء محاولات إعادة تدوير الوقائع القديمة وتقديمها باعتبارها أحداثًا جديدة بهدف تضليل المواطنين.

كما تناشد الوزارة السادة المواطنين ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة، وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله عبر المواقع والصفحات التي تستهدف نشر الشائعات والمعلومات المضللة والغير دقيقة.