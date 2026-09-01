نقلاً عن قناة CGTN .. الديهي : إلغاء الرسوم الجمركية يفتح السوق الصينية أمام السلع المصرية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن قناة CGTN، أكدت أن إلغاء الرسوم الجمركية يفتح السوق الصينية أمام السلع المصرية.

وأوضح «الديهي»، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «Ten»، أن فتح السوق الصينية أمام السلع والمنتجات المصرية عبر إلغاء الرسوم الجمركية يمثل خطوة محورية، مشيراً إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول لمصر خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتسم بالذكاء والاستراتيجية، لافتاً إلى الحضور الاستثماري الصيني القوي في مصر، لا سيما وجود المنطقة الاقتصادية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، إلى جانب شركة «تيدا» وآلاف الشركات الصينية التي تستثمر مليارات الدولارات في السوق المصري.

وشدد الإعلامي على ضرورة العمل على تعديل ميزان التجارة بين البلدين الذي يميل حالياً لصالح الصين بنسبة كبيرة جداً، مؤكداً أن إلغاء الرسوم الجمركية يُعد فرصة حقيقية لفتح أسواق جديدة للبضائع والمنتجات المصرية داخل الصين وزيادة حجم التجارة المشتركة.