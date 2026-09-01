قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تعرب عن اعتزازها بزيارة رئيس الصين وقرينته للقاهرة
نقلاً عن قناة CGTN .. الديهي : إلغاء الرسوم الجمركية يفتح السوق الصينية أمام السلع المصرية
مصر والصين.. تطابق في الرؤى لمواجهة أزمات الشرق الأوسط وتعاون عسكري لحماية الأمن القومي
الحفني : طفرة مالية بـ مصر للطيران .. وصالة جديدة بمطار القاهرة بأحدث التقنيات العالمية
خيره عليه وعلى أبوه | منشور مثير لـ أحمد شوبير بسبب نجله والأهلي
مباحثات جدية بين مصر وسوريا .. عودة وشيكة للطيران المباشر بين البلدين قريباً
هل لبس الكعب العالي حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات ..ظهرت الآن
«الأرصاد» تحذر من شبورة كثيفة صباحاً.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً بالمحافظات
انفجارات تهز إيران.. هجمات على مدن تشابهار وكتارك وجاسك جنوب البلاد
بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟
التعليم تنفي منح مكافآة 500 جنيه ووجبة لأي طالب يبلغ عن معلمي الدروس الخصوصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقلاً عن قناة CGTN .. الديهي : إلغاء الرسوم الجمركية يفتح السوق الصينية أمام السلع المصرية

قناة TEN
قناة TEN
محمود زيدان

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن قناة CGTN، أكدت أن إلغاء الرسوم الجمركية يفتح السوق الصينية أمام السلع المصرية.

وأوضح «الديهي»، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «Ten»، أن فتح السوق الصينية أمام السلع والمنتجات المصرية عبر إلغاء الرسوم الجمركية يمثل خطوة محورية، مشيراً إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول لمصر خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتسم بالذكاء والاستراتيجية، لافتاً إلى الحضور الاستثماري الصيني القوي في مصر، لا سيما وجود المنطقة الاقتصادية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، إلى جانب شركة «تيدا» وآلاف الشركات الصينية التي تستثمر مليارات الدولارات في السوق المصري.

وشدد الإعلامي على ضرورة العمل على تعديل ميزان التجارة بين البلدين الذي يميل حالياً لصالح الصين بنسبة كبيرة جداً، مؤكداً أن إلغاء الرسوم الجمركية يُعد فرصة حقيقية لفتح أسواق جديدة للبضائع والمنتجات المصرية داخل الصين وزيادة حجم التجارة المشتركة.

قناة CGTN السوق الصينية مصر القاهرة أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

بالصور

دراسة: الإفراط في تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان

حالة الطقس في سبتمبر.. هل نشهد موجة حارة جديدة؟

حالة الطقس
حالة الطقس
حالة الطقس

طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل الشاورما السوري
طريقة عمل الشاورما السوري
طريقة عمل الشاورما السوري

القاتل الصامت .. أعراض ارتفاع الكوليسترول والأكلات المفيدة

اعراض ارتفاع الكوليسترول
اعراض ارتفاع الكوليسترول
اعراض ارتفاع الكوليسترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد