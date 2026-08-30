تطور الصادرات.. كيف تستفيد مصر من السوق الصينية؟

بدأت الصين في مايو الماضي تطبيق مبادرة جديدة تمنح إعفاءات جمركية كاملة على واردات 52 دولة أفريقية، بما فيها مصر.

تطور الصادرات المصرية للصين

وتعكس الأرقام نموا حقيقيا في قيمة الصادرات المصرية إلي الصين خلال الثلاث أعوام الماضية.

وشهدت الصادرات المصرية للأسواق الصينية ارتفاعا بنسبة 212.6% خلال أول 5 أشهر من عام 2026، لتصل إلى 737.6 مليون دولار مقابل 235.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 501.7 مليون دولار، وفقا لبيانات حكومية.

وسجلت الصادرات المصرية نموا أيضا خلال العام الماضي، إذ سجلت ارتفاع لتصل إلى نحو 819 مليون دولار في 2025.

وبلغت الصادرات السلعية المصرية إلى الصين في عامي 2023 و2024 على التوالي 1.08 مليار دولار، و398 مليون دولار.

منتجات مرشحة لدخول للسوق الصيني

وهناك العديد من المنتجات المصرية وخاصة الزراعية مرشحة بقوة للدخول إلي الأسواق الصينية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وفقا للمعايير الصينية، وأهم تلك المنتجات الموالح المصرية التي تتصدر الصادرات الزراعية للأسواق الخارجية.

بالإضافة إلى منتجات أخرى تمتلك مصر إمكانيات جيدة لتصنيعها. وتأتي منتجات منها اللب والكتان والقطن والبنجر و السلع الهندسية ضمن الصادرات القابلة للتوسع في السوق الصينية، وكذلك الأثاث، الجلود، السيراميك،الرخام المصنع. والأدوية والمستلزمات الصحية.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول لكل دول العالم، بحجم تجارة سلعية خارجية نحو 6.16 تريليونات دولار في عام 2024، وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.