كواليس غضب نجم الأهلي بعد مواجهة زد.. تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، سر حزن سفيان بنجديدة وأحمد مصطفى "زيزو"، لاعبا النادي الأهلي بعد لقاء زد، الذي انتهى بفوز الأحمر بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" إن هناك حالة من الحزن سيطرة على الثنائي زيزو وبنجديدة بعد لقاء الفريق أمام زد.

وأشار إلى أن الثنائي لم يعترضان على الإطلاق خاصة زيزو الذي انتشر بعد المباراة أنه تجاهل مصافحة الحسين عموتة، ولكن هذا لم يحدث.

واختتم أن بنجديدة كان حزين لعدم تمرير زملائه الكرة له ولكن المدرب المغربي احتوى الموقف.

ويستعد فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري