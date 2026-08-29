نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

انخفض سعر الجنيه الذهب مع تعاملات مساء اليوم السبت 29-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب مقدار 1120 جنيها من قيمته مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب مقدار 50.6 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6325 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و 7160 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و 6563 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6325 جنيها للشراء و 6265 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5370 جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4455 دولار للشراء و 4454 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و 50.12 ألف جنيه للبيع.