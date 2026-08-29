نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

انخفض سعر الجنيه الذهب مع تعاملات مساء اليوم السبت 29-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.
الجنيه الذهب يتراجع
فقد سعر الجنيه الذهب مقدار 1120 جنيها من قيمته مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم .
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب
بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب مقدار 50.6 ألف جنيه.
الذهب يتراجع
فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة.
آخر تحديث لسعر الذهب
وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6325 جنيها.
سعر عيار 24
وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و 7160 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
سجل سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و 6563 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6325 جنيها للشراء و 6265 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5370 جنيها للبيع .
سعر أوقية الذهب
سجل سعر أوقية الذهب 4455 دولار للشراء و 4454 دولار للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و 50.12 ألف جنيه للبيع.