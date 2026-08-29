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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الجنيه الذهب مع تعاملات مساء اليوم السبت 29-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب مقدار 1120 جنيها من قيمته مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم .

سعر الجنيه الذهب في السعودية

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب مقدار 50.6 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6325 جنيها.

1000 جنيه| عاصفة تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 مفاجأة

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و 7160 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و 6563 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6325 جنيها للشراء و 6265 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5370 جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4455 دولار للشراء و 4454 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و 50.12 ألف جنيه للبيع.

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