«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار سفنكس الدولي القبض على اللاعب جوزيف جوناثان، لاعب نادي مودرن سبورت، أثناء إنهاء إجراءات سفره ومغادرته البلاد، وذلك على خلفية حكم قضائي صادر بحقه في قضية شيكات بدون رصيد.

تفاصيل ضبط اللاعب

وتبين أن ضبط اللاعب جاء لتنفيذ حكم غيابي صادر بحقه بالحبس لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه في قضية شيكات بدون رصيد، حررها ضده صاحب معرض سيارات بمنطقة التجمع في القاهرة.

وكشفت التحريات أن صاحب معرض سيارات شهير تقدم ببلاغ اتهم فيه اللاعب بتحرير شيكات دون وجود رصيد كافٍ لصرفها، لتباشر الجهات المختصة إجراءاتها القانونية في الواقعة.

وبعد صدور الحكم الغيابي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جوزيف جوناثان داخل مطار سفنكس الدولي، أثناء محاولته مغادرة البلاد والعودة إلى بلاده.

ترحيل اللاعب

وعقب ضبطه، جرى التحفظ على اللاعب وترحيله إلى مديرية أمن القاهرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحكم والقضية.