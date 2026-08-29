قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصعّد ضد بيزيرا.. عودة اللاعب إلى القاهرة تحسم مصيره
من معرض سيارات إلى القصر.. بلجيكي يكتشف نسبه الملكي بعد 26 عاما
الأزهر ودار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة للموظف الذي لا يكفيه راتبه
أسعار هيونداي أفانتي موديل 2007 المستعملة في مصر
«القبة الحديدية» تقترب من ألمانيا .. مخطط إسرائيلي لتجاوز اعتراض قطر وإنقاذ مصنع «فولكس فاجن»
موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة بالدوري الممتاز
أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو
السفارة الأمريكية في بيروت: حان الوقت لينزع حزب الله سلاحه ويضع مصلحة لبنان أولا
أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية نظيفة بالشوط الأول بالدوري الإسباني
الشباب والرياضة : إحالة هروب لاعبي المصارعة حجاج والشامي إلى النيابة
العراق يسرع مشروعا نفطيا ضخما لربط البصرة بتركيا وسوريا
البداية أمام أنجولا .. مواجهات نارية تنتظر منتخب مصر | التفاصيل والمواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا ترحب بنتائج مؤتمر الأطراف عن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي

فرنسا
فرنسا
أ ش أ

رحبت فرنسا، اليوم السبت، بنتائج أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة المنغولية أولان باتور.

وأشادت فرنسا بنتائج هذا المؤتمر المهم، في وقت تتزايد فيه حدة التحديات المرتبطة بالتصحر وتدهور التربة والجفاف، بما في ذلك على الأراضي الفرنسية.

وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ووزارة الانتقال البيئي والتنوع البيولوجي والمفاوضات الدولية بشأن المناخ والطبيعة، أن نصف سكان العالم باتوا متضررين من تدهور التربة، مع تزايد تداعيات ذلك على صحة السكان، والإنتاج الغذائي، ونوعية المياه وكمياتها، وأمن الدول واقتصاداتها، مشددًا على أن هذه التحديات تتطلب عملًا منسقًا وشاملًا.

وأضاف البيان أن الدورة السابعة عشرة سلطت الضوء، في هذا السياق، على عدد متزايد من المبادرات الرامية إلى تعزيز وتسريع العمل لمواجهة تدهور الأراضي وتغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يتماشى مع تنفيذ سياسات التنمية المستدامة.

وعلى وجه الخصوص، أشار البيان إلى أن إنشاء المحور الفرنسي لمبادرة «الأعمال من أجل الأرض» (Business for Land)، وهو الأول من نوعه، سيسهم في جمع الشركات الفرنسية الملتزمة بالحفاظ على التربة.

وأكدت فرنسا أنها حشدت جهودها بشكل فعال من أجل إنجاح هذا الاستحقاق المهم للتعددية البيئية، بصفتها عضوًا في مجموعة «أصدقاء الرئاسة المنغولية للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف»، ودولة متضررة أيضًا من التصحر.

ولفت البيان إلى إحراز عدة تقدمات في ظل سياق تعددي بالغ الصعوبة، موضحًا أن تفعيل الواجهة العلمية-السياساتية للاتفاقية سيسهم في تعزيز مكانة العلم في صنع القرار المتعلق بالحفاظ على التربة، فيما يتيح العمل على وضع إطار ورؤية استراتيجية للاتفاقية لما بعد عام 2030 تقديم رؤية سياسية وأهداف واضحة للحفاظ على التربة.

ونوه البيان الفرنسي بأن مربو الماشية حظوا، بوصفهم فاعلين لا غنى عنهم في الحفاظ على التربة، بمكانة بارزة خلال المناقشات، ولا سيما من خلال قرار مخصص للحفاظ على الأراضي الزراعية والمراعي والمسارات الرعوية.

وأوضح البيان أن المناقشات المتعلقة بالجفاف، التي احتلت موقعًا محوريًا في المداولات، ستتواصل خلال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف، استنادًا إلى التقدم المحرز في الرياض وأولان باتور، مشيرًا إلى أن الجفاف أصبح بندًا دائمًا على جدول أعمال مؤتمر الأطراف.

ونوه البيان بأن المؤتمر أتاح ايضاً الحفاظ على الموارد المالية المخصصة لأمانة الاتفاقية، بما يمكنها من مواصلة مهامها، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو، والقضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي، ومشاركة المجتمع المدني.

واختتم البيان بالتأكيد على أنه، رغم التعقيدات التي يشهدها السياق الدولي، أفرز هذا المؤتمر مظاهر تضامن غير مسبوقة، جمعت الدول وجميع الأطراف المعنية حول إدراك مشترك لضرورة التحرك العاجل.

وأكد أن فرنسا ستواصل التمسك بهذه الروح إلى جانب شركائها خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في يريفان بأرمينيا في أكتوبر 2026، والدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف المعني بالمناخ في أنطاليا بتركيا في نوفمبر 2026، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي في ديسمبر 2026.

فرنسا الأمم المتحدة التصحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

أرشيفية

5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

ترشيحاتنا

معارض أهلاً مدارس 2026

لتوفير المستلزمات المدرسية.. ​أماكن ومواعيد معارض أهلاً مدارس 2026 وأبرز التخفيضات المتاحة

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الكليات والمعاهد المتاحة ومؤشرات القبول رسمياً

حالة الطقس

فخ الرطوبة العالية.. تحذيرات رسمية بضرورة اتخاذ تدابير احتياطية في الأجواء الحارّة

بالصور

من معرض سيارات إلى القصر.. بلجيكي يكتشف نسبه الملكي بعد 26 عاما

الشاب البلجيكي
الشاب البلجيكي
الشاب البلجيكي

أسعار هيونداي أفانتي موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي افانتي موديل 2007
هيونداي افانتي موديل 2007
هيونداي افانتي موديل 2007

العيش الفينو وساندويتشات المدارس .. هل ارتكبنا خطأ بجعله الطعام الرسمي | خاص

الخبز الفينو
الخبز الفينو
الخبز الفينو

فيراري CZ26.. تحفة استثنائية تعيد تعريف مفهوم البرلينيتا الرياضية

فيراري CZ26
فيراري CZ26
فيراري CZ26

فيديو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد