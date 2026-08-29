قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن مقبرة «سخنتيو-بتاح» ومنظومة من آبار الدفن والعديد من اللقى الأثرية بسقارة
الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين في محيط القصر الرئاسي بالنيجر
وزير العمل يطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص
رغم توتر العلاقات.. ترامب ينعى ملك النرويج: خسارة كبيرة
صلاة الحاجة.. دارالإفتاء توضح وقتها وكيفية أدائها
الظهور الأول لمرموش.. موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الانجليزي
إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات
مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور.. 750 ألف يورو تحسم الصفقة
حسن هيكل: تصفير الدين المحلي الحل لعودة قدرة الدولة على دعم المواطن
تبدأ من 31 أغسطس .. موعد إجراء قرعة الحج بالمحافظات
مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال أسبوع
مرصع بـ673 ماسة.. النمسا تضيف عقد الملكة نازلي لبيانات الإنتربول المسروقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

د.هبة محمد عيد
د.هبة محمد عيد

​تأتي بعض الموجات الإلكترونية كأنها مجرد نكتة تقال على عجالة، لكنها سرعان ما تتسع لتكشف عن طبقات أعمق في النفس البشرية. هذا بالضبط ما حدث حين جذبت مدينة "قاع الهامور" الخيالية قلوب مئات الآلاف ليصنعوا منها في غضون أيام قليلة عالم افتراضي يتشاركون فيه هموم يومياتهم وأوجاعهم الصغيرة، وكأنها بقعة جغرافية قائمة بذاتها. لم تكن الحكاية مجرد مزحة استهلكت وقتها واختفت بل تحولت إلى ما يشبه مظاهرة وجدانية هادئة  تبحث عن أمل بين ثنايا الضغوط.


​إن التأمل الحقيقي في هذه الظاهرة لا ينبغي أن يتوقف عند دواعي الضحك بل عند المساحة التي كان الجميع يحاول الابتعاد عنها ولو للحظة فالمرء حين يجد واقعه أثقل من أن يعبر عنه بالكلمات المباشرة وحين يشعر  أن صوته غير المسموع قد يبدد طاقته دون أن يغير شيئاً يلجأ إلى لغة الاستعارة لتصبح السخرية هنا رداءً دافئاً يمنح صاحبه شجاعة البوح بالكلام دون أن يجعله مكشوفاً أمام قسوة الحياة.


​واللجوء إلى هذه المساحات الخيالية ليس دليل انكسار أو هروب ملائم للضعف فالروح بطبعها تحتاج إلى مساحة تتنفس من خلالها أو استراحة محارب كي لا تستهلكها هموم الحياة والروتين اليومي فالعودة  إلى عالم كرتوني مألوف ارتبط بذكريات الطفولة ليست انسحاباً مظلماً بل هو اختيار لهروب مألوف يتميز بالأنس والدفء الإنساني فهو محاولة لاستعادة السكينة برفقة آلاف آخرين يعيشون المعاناة ذاتها ليتحول الاغتراب الفردي إلى تضامن جماعي يواسي القلب.


​وتتجلى فكرة الإسقاط النفسي في أبهى صورها حين تحولت شخصيات القاع إلى مرايا تعكس ما نمر به من قلق وتعب اقتصادي وضغوط عمل. فكما يسقط الأديب لوعته في رواية، وكما يفرغ الرسام شجنه على لوحة وجد البسطاء في إعادة صياغة آلامهم عبر مشاهد ساخرة أداة ناعمة لامتصاص الصدمات النفسية فالضحك المشترك لم يكن تقليلاً من حجم المعاناة بل كان الطريقة الوحيدة لمنعها من التهام أرواحنا.


​وبرغم من ذلك يعد الاستغراق في هذه المساحة البديلة  وبكل ما توفره من راحة مؤقتة لا يمكننا اعتباره موطناً استقرارياً دائماً فالشفاء الحقيقي يبدأ حين نملك الشجاعة لتسمية أسباب تعبنا بأسمائها الواقعية، وتفكيكها إلى خطوات عمل بسيطة تتيح لنا استعادة زمام حياتنا بدلاً من تسليمها لإحساس العجز ويتطلب ذلك بناء جسور تواصل حقيقية وآمنة في واقعنا الملموس بين الأهل والأصدقاء، إلى جانب مساعٍ مجتمعية تحتضن المخاوف وتمنح الناس شعوراً بأن أصواتهم مسموعة ومقدرة في عالم الحقيقة لا في زوايا العالم الافتراضي فحسب.


​إن قاع الهامور وإن بدأ كدعابة عابرة ترك في أثره درساً إنسانياً بالغ العمق فالمجتمعات لا تضحك دائماً لمجرد التسلية، بل تضحك أحياناً لتخبر العالم بأن الحياة أصبحت أثقل مما تحتمل وأن الابتسامة هي آخر خط دفاع نملك به حماية قلوبنا كي تتنفس وتستمر.

الموجات الإلكترونية قاع الهامور عالم افتراضي بقعة جغرافية مظاهرة وجدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

الاهلي

هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

مودة ينفذ تدريبًا لمتطوعى الإسكندرية لتعزيز مهارات التواصل المجتمعي

متبقيات المبيدات

تعاون مصري صيني جديد في الزراعة وسلامة الغذاء وتحليل الملوثات

التضامن الاجتماعى

الهلال الأحمر المصري يطلق معسكر «Red Ready» بمشاركة 350 متطوعًا

بالصور

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

تحذير للحوامل.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد