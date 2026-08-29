د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

​تأتي بعض الموجات الإلكترونية كأنها مجرد نكتة تقال على عجالة، لكنها سرعان ما تتسع لتكشف عن طبقات أعمق في النفس البشرية. هذا بالضبط ما حدث حين جذبت مدينة "قاع الهامور" الخيالية قلوب مئات الآلاف ليصنعوا منها في غضون أيام قليلة عالم افتراضي يتشاركون فيه هموم يومياتهم وأوجاعهم الصغيرة، وكأنها بقعة جغرافية قائمة بذاتها. لم تكن الحكاية مجرد مزحة استهلكت وقتها واختفت بل تحولت إلى ما يشبه مظاهرة وجدانية هادئة تبحث عن أمل بين ثنايا الضغوط.



​إن التأمل الحقيقي في هذه الظاهرة لا ينبغي أن يتوقف عند دواعي الضحك بل عند المساحة التي كان الجميع يحاول الابتعاد عنها ولو للحظة فالمرء حين يجد واقعه أثقل من أن يعبر عنه بالكلمات المباشرة وحين يشعر أن صوته غير المسموع قد يبدد طاقته دون أن يغير شيئاً يلجأ إلى لغة الاستعارة لتصبح السخرية هنا رداءً دافئاً يمنح صاحبه شجاعة البوح بالكلام دون أن يجعله مكشوفاً أمام قسوة الحياة.



​واللجوء إلى هذه المساحات الخيالية ليس دليل انكسار أو هروب ملائم للضعف فالروح بطبعها تحتاج إلى مساحة تتنفس من خلالها أو استراحة محارب كي لا تستهلكها هموم الحياة والروتين اليومي فالعودة إلى عالم كرتوني مألوف ارتبط بذكريات الطفولة ليست انسحاباً مظلماً بل هو اختيار لهروب مألوف يتميز بالأنس والدفء الإنساني فهو محاولة لاستعادة السكينة برفقة آلاف آخرين يعيشون المعاناة ذاتها ليتحول الاغتراب الفردي إلى تضامن جماعي يواسي القلب.



​وتتجلى فكرة الإسقاط النفسي في أبهى صورها حين تحولت شخصيات القاع إلى مرايا تعكس ما نمر به من قلق وتعب اقتصادي وضغوط عمل. فكما يسقط الأديب لوعته في رواية، وكما يفرغ الرسام شجنه على لوحة وجد البسطاء في إعادة صياغة آلامهم عبر مشاهد ساخرة أداة ناعمة لامتصاص الصدمات النفسية فالضحك المشترك لم يكن تقليلاً من حجم المعاناة بل كان الطريقة الوحيدة لمنعها من التهام أرواحنا.



​وبرغم من ذلك يعد الاستغراق في هذه المساحة البديلة وبكل ما توفره من راحة مؤقتة لا يمكننا اعتباره موطناً استقرارياً دائماً فالشفاء الحقيقي يبدأ حين نملك الشجاعة لتسمية أسباب تعبنا بأسمائها الواقعية، وتفكيكها إلى خطوات عمل بسيطة تتيح لنا استعادة زمام حياتنا بدلاً من تسليمها لإحساس العجز ويتطلب ذلك بناء جسور تواصل حقيقية وآمنة في واقعنا الملموس بين الأهل والأصدقاء، إلى جانب مساعٍ مجتمعية تحتضن المخاوف وتمنح الناس شعوراً بأن أصواتهم مسموعة ومقدرة في عالم الحقيقة لا في زوايا العالم الافتراضي فحسب.



​إن قاع الهامور وإن بدأ كدعابة عابرة ترك في أثره درساً إنسانياً بالغ العمق فالمجتمعات لا تضحك دائماً لمجرد التسلية، بل تضحك أحياناً لتخبر العالم بأن الحياة أصبحت أثقل مما تحتمل وأن الابتسامة هي آخر خط دفاع نملك به حماية قلوبنا كي تتنفس وتستمر.