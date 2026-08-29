كذبة فجة من أمريكا.. إيران: نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز

أعلنت القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني»، أنها تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، ورفضت ما سمّته «المزاعم الأمريكية» بأن الممر المائي مفتوح أمام الشحن الدولي.

وقال «الحرس الثوري الإيراني» على تطبيق «تلجرام»، إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين بأن المضيق مفتوح هي «كذبة فجة» تهدف إلى السيطرة على أسعار النفط وإخفاء الهزيمة الأمريكية.

وأضاف الحرس بأن السفن التي تسعى للمرور عبر المضيق دون تنسيق مسبق مع إيران لن يسمح لها بذلك.



وقالت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» في بيان، إن «السيطرة التي تمارسها قوات الجمهورية على مضيق هرمز الاستراتيجي كاملة وحاسمة».

وسيبقى الوضع على ما هو عليه حتى انتهاء «العدوان» الأمريكي والوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين ونصف الشهر، والذي انتهى أجله منذ ذلك الحين.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، يوم الخميس، إن الجيش الأمريكي أزال الألغام من طرق الشحن الدولية بالمضيق في الأشهر الأخيرة، وإن الطرق مفتوحة الآن. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أيضاً إن الممر المائي مفتوح بالكامل وتحت السيطرة الأمريكية.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن نحو 29 سفينة شحن مرت عبر المضيق يومياً على مدار الأيام السبعة الماضية، مقارنة بمتوسط 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وفقاً للمنظمة البحرية الدولية.