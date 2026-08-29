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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. إحراق منازل وغارات في عدة بلدات

إحراق منازل وغارات
إحراق منازل وغارات
أ ش أ

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، مع تسجيل سلسلة اعتداءات صباح اليوم السبت ، طالت عدداً من البلدات والمناطق الجنوبية، وسط أعمال إحراق وتفجير وغارات جوية، في تطور يعكس استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية ومحيطها.

وفي بلدة بيت ياحون، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحراق عدد من المنازل، في وقت تتواصل فيه الأعمال العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، ما يفاقم الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمنازل في البلدات الجنوبية.

وفي قضاء النبطية، نفذت مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقا، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المنطقة، فيما لم ترد في المعلومات الأولية تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الغارة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيتا الجبل، وسط أجواء من التوتر والتصعيد الميداني الذي تشهده المناطق الجنوبية.

وفي سياق متصل، أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي مستهدفاً دوحة كفررمان، وأفيد عن وقوع إصابة جراء الغارة، فيما باشرت الجهات المعنية متابعة الوضع وتحديد طبيعة الأضرار والخسائر.

التصعيد الإسرائيلي الجنوب اللبناني إحراق وتفجير

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