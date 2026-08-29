رفضت تعطيني مبلغ سلمته لها.. اعترافات المتهم بقتل سيدة وابنتها في الهرم وسرقتهما

أقر المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقتهما في الهرم بارتكاب الجريمة، وكشف عن دافعه وراء إنهاء حياتهما، بأنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالابنة، إلا أنه فوجئ أن تلك العلاقة انتهت من جانبها، خاصة بعد علمه أنها تم خطبتها لشخص آخر.

وأضاف المتهم خلال اعترافاته أنه خلال علاقته بالمجني عليه، كان سلمها مبلغا ماليا، وقرر الحصول عليه بعد انتهاء تلك العلاقة، إلا أن الضحية رفضت إعادته له حسب أقواله، فنشبت بينهما مشادة كلامية داخل شقتها ووالدتها، وتطور الأمر إلى اعتداء عليهما بحجر، فأحدث بهما إصابات تسببت في إنهاء حياتهما.

وأشار المتهم إلى أنه فتش في الشقة، حتى عثر على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي، كما استولى على هتافي المجني عليهما، وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" بالجيزة.

وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام من (صديقة المجنى عليهما "تحمل جنسية ذات الدولة" وخطيب إحداهما) بالعثور على جثتى السيدتين المشار إليهما (مسنة وكريمتها) بالشقة محل سكنهما الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "سبق اتهامه فى قضية سرقة" – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية وأصل إقامته دائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا)، وبمواجهته أقر بوجود علاقة عاطفية كانت تربطه بإحدى المجنى عليهما، وبتاريخ 25/ الجاري حدثت بينهما مشادة كلامية لتشككه فى سلوكها وعلمه بخطبتها من آخر، ولدى قيامه بطلب مبلغ مالى سبق ومنحه لها رفضت المجنى عليها ذلك، فقام بالتعدي عليها ووالدتها بالضرب باستخدام قطعة حجرية محدثاً إصابتهما التى أودت بحياتهما، وأضاف بقيامه بعد ذلك بالاستيلاء على (مبالغ مالية -بعض المشغولات الذهبية – هاتفى محمول) من المجنى عليهما ولاذ بالفرار، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.