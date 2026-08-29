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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إلى أين تتجه درجات الحرارة؟.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الساخنة

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

تعيش البلاد في الوقت الراهن أجواء صيفية شديدة الحرارة، تتسم بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونسب الرطوبة التي تضاعف الإحساس بحدة الطقس. 

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية السائدة، وموعد الانفراجة المرتقبة وتحسن الأحوال الجوية بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، لتبدد طقس الأيام القاسية وتعيد الاستقرار النسبي إلى مختلف المحافظات.

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​تفاصيل الموجة الحارة الحالية وطبيعتها

وتتعرض البلاد حاليًا لموجة شديدة الحرارة، غير أن تقارير هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى نقطة إيجابية تتمثل في كون هذه الموجة أقل حدة مقارنة بنظيراتها السابقة التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية. 

ووفقًا للبيانات الرسمية، تسجل العاصمة القاهرة درجات حرارة في حدود 35 درجة مئوية، وهي معدلات أقل قليلًا من ذروة الصيف الشديدة، إلا أن العامل المؤثر والأبرز في زيادة الشعور بحرارة الطقس هو الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة في الجو. 

وتؤكد الهيئة أن محافظات الصعيد تعد هي الأكثر تأثرًا بهذه الموجة، نظراً لطبيعتها الجغرافية والمناخية التي تزيد من تداعيات الارتفاع في درجات الحرارة والتحامها بالرطوبة العالية.

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​موعد انكسار الموجة وتحسن الأحوال الجوية

وفيما يتعلق بالموعد المنتظر لانتهاء هذه الأجواء الملتهبة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك مؤشرات واضحة تؤكد انكسار الموجة الحارة اعتبارًا من اليوم السبت. 

ومن المقرر أن تبدأ درجات الحرارة عقب هذا التاريخ في التراجع التدريجي والعودة شيئًا فشيئًا إلى معدلاتها الطبيعية والمألوفة لهذا الوقت من العام، مما يساهم في إحداث تراجع ملحوظ في حدة الشعور بالاختناق الناتج عن الرطوبة.

​بشاير سبتمبر وبداية الانفراجة الصيفية

وتتزامن هذه التغيرات المناخية مع اقتراب نهاية شهر أغسطس واستقبال شهر سبتمبر. 

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وفي هذا الشأن، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن بداية شهر سبتمبر ستشهد تحولاً ملحوظاً في الخريطة المناخية للبلاد؛ حيث ستتراجع تدريجيًا حدة الموجات الحارة الطويلة التي طبعت فصل الصيف هذا العام، ويصاحب ذلك تحسن تدريجي ومستمر في الأحوال الجوية العامة. 

وهذا الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة وكسر حدة الرطوبة يمهد الطريق تدريجيًا لاستقبال فصل الخريف، مانحًا المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد صيف شاق ومتقلب الشدائد.

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​توصيات هامة للمواطنين

وفي ظل استمرار هذه الموجة حتى موعد انكسارها السبت المقبل، تشدد الجهات المعنية والأرصاد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وتشمل:

  • ​الإكثار من شرب السوائل والمياه الباردة طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم.
  • ​تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الذروة التي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها.
  • ​ارتداء الملابس القطنية الخفيفة الفضفاضة التي تساعد على تقليل الشعور بالحرارة وتسمح بتهوية الجسم.
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  • ​الحرص على وجود تهوية جيدة داخل الأماكن المغلقة والمنازل لتقليل آثار الرطوبة المرتفعة.
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