انخفاض الحرارة وأجواء متقلبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تشهد البلاد اليوم السبت 29 أغسطس 2026، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على بعض المناطق خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء للتحسن نسبيًا خلال ساعات الليل وفقا لما رصدة صباح البلد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وتنشط الرياح على عدد من المناطق، ما قد يزيد الإحساس بتحسن الأجواء أحيانًا، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

كما تظهر شبورة مائية صباحًا، خاصة خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة للعظمى و38 للمحسوسة

السواحل الشمالية: 32 درجة للعظمى

جنوب سيناء: 39 درجة للعظمى

شمال الصعيد: 38 درجة للعظمى

جنوب الصعيد: 42 درجة للعظمى و43 للمحسوسة

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج بشكل ملحوظ، خاصة مع نشاط الرياح، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى نحو 50–70 كم/س، فيما تصل ارتفاعات الأمواج إلى نحو 4.5 متر في بعض المناطق.

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة مع اختلاف حالة الطقس من منطقة إلى أخرى، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة صباحًا وعلى الطرق المكشوفة، وكذلك توخي الحذر بالنسبة للمصطافين ومرتادي الشواطئ بسبب اضطراب البحر.



