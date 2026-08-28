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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جاي علشان أجوز بناتي وأسدد ديوني.. معتمر يبكي أمام الكعبة: الديون تعبتنى بقالي 50 سنة بسعى

المعتمر
المعتمر
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لمعتمر ظهر وسط الزحام أثناء أداء الطواف والدعاء أمام الكعبة المشرفة، وهو يرفع يديه إلى السماء طالبًا من الله أن يفرج همه ويعينه على أعباء الحياة، بعدما أثقلت الديون كاهله في مصر والسعودية.

وخلال الفيديو، ظهر المعتمر متأثرًا والدموع تنهمر من عينيه، وهو يناجي الله بكلمات مؤثرة قائلًا: «يارب نفسي أشتغل.. علشان أجوز بناتي، وأسدد ديوني»، مضيفًا أنه ظل يسعى طوال حياته من أجل أسرته، قائلًا: «بقالي 50 سنة بسعى».

ولم يطلب الرجل الثراء أو حياة الرفاهية، وإنما كان كل ما يتمناه أن يجد فرصة عمل بالحلال تساعده على سداد الديون المتراكمة عليه، والوفاء بالتزاماته تجاه أسرته، وتجهيز بناته للزواج.

وأثارت دعوة المعتمر تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تأثروا بكلماته ودموعه، خاصة أن دعاءه جاء في لحظة روحانية وسط زحام الطواف وأمام الكعبة المشرفة، ليعكس حجم الضغوط التي يتحملها بعض الآباء في سبيل توفير حياة أفضل لأبنائهم.

وعبر المتابعون عن تعاطفهم مع المعتمر، متمنين أن يستجيب الله لدعائه، ويفرج كربه، ويرزقه عملًا حلالًا واسعًا، ويعينه على سداد ديونه، ويفرح قلبه ببناته، مؤكدين أن دعوة الأب لأبنائه أو طلبه الرزق من أجل أسرته من أكثر المشاهد التي تلامس القلوب.

معتمر فى الكعبة دعاء وسط المعتمرين

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