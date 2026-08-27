بعد وفاة فتاة ووالديها في العربية .. احتياطات تحميك وأسرتك من مخاطر تكييف السيارة

بعد واقعة وفاة فتاة ووالديها داخل سيارة، والتي تداولت معلومات عن ارتباطها بتسرب غاز من تكييف السيارة، تزداد التساؤلات حول مدى خطورة الغازات داخل السيارة، وكيف يمكن حماية افراد الاسرة من التعرض لها.

ويحذر مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها CDC من ان اول اكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة ويمكن ان يسبب مرضا مفاجئا والوفاة.

وتشمل اعراض التسمم به الصداع والدوخة والضعف والغثيان والقيء والارتباك، وقد يؤدي التعرض الشديد الى فقدان الوعي والوفاة.

ولتقليل المخاطر داخل السيارة، ينصح باتباع عدد من الاحتياطات المهمة:

- عدم النوم داخل السيارة والمحرك يعمل لفترات طويلة، خاصة في الاماكن المغلقة او ضعيفة التهوية.

- اجراء صيانة دورية لنظام التكييف والتأكد من عدم وجود تسريب.

- عدم الاكتفاء باضافة الفريون عند وجود تسريب، بل يجب تحديد مكان التسريب واصلاحه لدى فني متخصص.

- فحص نظام العادم بصورة دورية، خاصة عند ظهور اي مشكلة في السيارة.

- عند الشعور بصداع مفاجئ او دوخة او غثيان او ضعف او تشوش او نعاس غير معتاد داخل السيارة، يجب الخروج فورا الى الهواء الطلق وعدم تجاهل الاعراض.

- اذا ظهرت اعراض شديدة مثل فقدان الوعي او صعوبة التنفس او القيء الشديد، يجب طلب الاسعاف فورا.

- عدم ترك الاطفال او كبار السن داخل سيارة متوقفة والمحرك يعمل لفترات طويلة.

- عند الشك في وجود تسرب غاز او ابخرة داخل المقصورة، يجب ايقاف السيارة والخروج منها الى مكان مفتوح وعدم الاستمرار في القيادة.

المصدر: (CDC)