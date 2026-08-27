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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

وفاة تهز هوليود
وفاة تهز هوليود
منار شعبان

صدر بلاغ من مجمع سكني بمدينة غرينفيل في ولاية ساوث كارولينا، حيث كانت النجمة هايدن بانيتيير تقيم مؤقتًا، في نحو الساعة 1:51 ظهرًا، تلقت خدمات الطوارئ بلاغًا عن حالة صحية طارئة داخل المنزل.

وصل المسعفون ليجدوا بانيتيير، البالغة من العمر 36 عامًا، فاقدة للوعي وتعاني توقفًا في القلب، بدأ المسعفون محاولات الإنعاش فورًا، واستمرت جهود إنقاذها، لكن دون جدوى، وفي تمام الساعة 2:32 مساءً، أُعلن رسميًا عن وفاة النجمة.
 

تحقيقات لكشف الحقيقة

بدأ مكتب الطب الشرعي والشرطة التحقيق في ملابسات الوفاة، وسط تساؤلات حول سببها، لكن المفاجأة جاءت من نتائج الفحص، إذ لم تظهر إصابات واضحة يمكن أن تفسر وفاتها.

وعُثر داخل المنزل على عقار «ناركان»، ما فتح باب التساؤلات حول احتمال حدوث جرعة زائدة، وجود «ناركان» في المنزل وحده لا يثبت أن بانيتيير تناولت جرعة زائدة، ولا يحسم سبب الوفاة.

وفاة هوليود بانيتيير

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