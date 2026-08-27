مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة



شهدت مكة المكرمة، مساء الأربعاء، أجواء جوية ماطرة ورعدية تخللها نشاط ملحوظ للبرق والصواعق، فيما وثق الباحث الفلكي السعودي ملهم هندي لحظة لافتة لضربة صاعقة رعدية لبرج الساعة، أحد أبرز المعالم العمرانية المطلة على المسجد الحرام.



وأظهر المقطع المتداول لحظة إضاءة البرق سماء مكة بالتزامن مع وصول الصاعقة إلى أعلى البرج، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لقوة الصاعقة ووضوحها في سماء المدينة.



وتزامنت الواقعة مع حالة من التقلبات الجوية التي شهدتها منطقة مكة المكرمة، حيث أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى فرص لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد يصاحبها نشاط للرياح وزخات من البرد واحتمالات لجريان السيول في بعض المناطق.



كما نشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صورة للصاعقة عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بالآية القرآنية: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾.



وتُعد مشاهدة الصواعق فوق برج الساعة ظاهرة متكررة خلال مواسم العواصف الرعدية، نظرًا لارتفاع البرج الكبير، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 601 متر، ما يجعله من النقاط المرتفعة في المنطقة التي يمكن أن تتعرض للصواعق أثناء نشاط العواصف.



وتسلط الواقعة الضوء مجددًا على قوة الظواهر الجوية التي تشهدها مكة خلال فترات النشاط الرعدي، فيما تستمر الجهات المختصة في متابعة الأحوال الجوية وإصدار التنبيهات اللازمة.