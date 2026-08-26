التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

بدأ مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت https://tansik.digital.gov.eg في الفترة من يوم الخميس الموافق 20/8/2026 حتى يوم الإثنين الموافق 24/8/2026.

• وقد تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر، والتزم مكتب التنسيق بشروط وقواعد القبول المُنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، ويمكن للطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني للتنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد لمعرفة نتائج تنسيق تقليل الاغتراب.

☆ المرحلة الثالثة:

تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026, بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم ، وكذلك الطلاب المُتخلفين من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 29/8/2026 حتى يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026 على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد

https://tansik.digital.gov.eg

• وسيتم تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة لهذا العام 2026، ليتم إعلان نتيجة ترشيحات هذه المرحلة كاملة.