تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 75 طالب ثانوية عامة لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب

استقبل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس، اليوم الخميس، الموافق 20 أغسطس، 75 طالبًا من المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2026، الراغبين في تسجيل طلبات تقليل الاغتراب، وذلك في إطار أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويواصل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة استقبال الطلاب الراغبين في تسجيل طلبات تقليل الاغتراب، خلال الفترة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارًا من اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 وحتى يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، مع تقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم للطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات إلكترونيًا.

ويأتي استقبال الطلاب بإشراف تنفيذي الأستاذ الدكتور تامر شوقي، رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، والأستاذة الدكتورة دعاء حسني، نائب رئيس مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس، حيث يعمل فريق المكتب على مساعدة الطلاب في تسجيل طلبات تقليل الاغتراب، وتوضيح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لعملية التحويل، بما يضمن إتمام الإجراءات بصورة صحيحة.

وأكدت الجامعة أن تقديم طلبات تقليل الاغتراب يتم إلكترونيًا فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولا توجد تحويلات ورقية، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سواء بالنسبة للتحويل إلى الكليات أو المعاهد المناظرة أو غير المناظرة.

ويستمر مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس في تقديم خدماته للطلاب خلال فترة تقليل الاغتراب، في إطار حرص الجامعة على توفير أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب، ومساندتهم في استكمال إجراءات القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد، بما يسهم في تسهيل إجراءات التنسيق وتقديم خدمة تعليمية وإدارية متميزة للطلاب وأولياء الأمور.