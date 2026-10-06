الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من شرفة منزلها بمدينة بورسعيد.

كما شدد المجلس على ضرورة حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم السيدة أو صورها، تطبيقًا للأكواد المهنية والضوابط الصادرة عنه، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية لهذا النوع من الحوادث، الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.

وقرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة لهذا القرار، وتكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة التنفيذ.