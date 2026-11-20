في مشهد إنساني مليء بالمحبة والوفاء ودع العاملون بمدرسة الشهيد علي عبدالله الإعدادية بشمال قنا الأستاذ عبدالرحيم محمد حسين سكرتير المدرسة بممر شرفي جسد سنوات طويلة من العِشرة الطيبة والاحترام المتبادل ليكون المشهد الأبرز في حفل تكريمه بمناسبة بلوغه سن المعاش.

ونظمت إدارة المدرسة بمشاركة المعلمين والعاملين احتفالية خاصة لتكريم الأستاذ عبدالرحيم محمد حسين، تقديرا لمسيرته المهنية وما قدمه من جهود طوال سنوات عمله والتي اتسمت بالإخلاص والتفاني والالتزام فضلا عن علاقاته الطيبة وتعامله المميز مع جميع زملائه.

وسادت أجواء الاحتفالية مشاعر متباينة بين السعادة بما قدمه خلال رحلته الوظيفية والحزن لمغادرة زميل اعتاد الجميع وجوده بينهم، حيث حرص الحاضرون على التعبير عن امتنانهم له بكلمات مؤثرة، إلى جانب التقاط الصور التذكارية التي ستظل شاهدة على لحظات الوداع.

وكان المشهد الأكثر تأثيرا خلال الحفل عندما حرص عدد من المعلمين وزملاء العمل على تقبيل رأسه في لفتة عفوية اختصرت الكثير من مشاعر التقدير والامتنان لتكون بمثابة شهادة تقدير استثنائية لا تحتاج إلى أوراق أو أختام وإنما تعبر عنها المحبة الصادقة التي اكتسبها طوال سنوات عمله.

ومن جانبه، قال سليمان محمود، مدير المدرسة إن الأستاذ عبدالرحيم لم يكن مجرد موظف يتولى مهام السكرتارية بل كان عنصرا أساسيا في منظومة العمل اليومي داخل المدرسة واحدا من الوجوه التي ارتبطت بمختلف تفاصيلها ومناسباتها مشيرا إلى أن علاقته بزملائه تجاوزت حدود العمل والوظيفة لتصبح علاقة إنسانية قائمة على المودة والاحترام.

وأضاف أن بلوغ سن المعاش قد يمثل نهاية مرحلة العمل الوظيفي لكنه لا يعني انتهاء رحلة العطاء أو انقطاع العلاقات الإنسانية خاصة أن هناك أشخاصا يتركون بصمة لا تمحى في الأماكن التي عملوا بها، ويظلون حاضرين في ذاكرة وقلوب زملائهم مهما ابتعدت بهم المسافات.

واختتم مدير المدرسة حديثه بالتأكيد على أن بعض الأشخاص لا يغادرون أماكنهم بمجرد انتهاء خدمتهم لأن ما قدموه من إخلاص وما تركوه من مواقف طيبة يظل حاضرا في نفوس الجميع مشددا على أن الأستاذ عبدالرحيم سيبقى واحدا من هذه النماذج التي تستحق التقدير والوفاء.