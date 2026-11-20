​تتوفر علاجات فعالة لبعض أنواع تساقط الشعر، وقد تتيح إمكانية إيقاف التساقط أو حتى عكسه واستعادة نمو الشعر في حالات معينة مثل الثعلبة البقعية وتعتمد الخطة العلاجية على السبب الجذري، سواء كان وراثياً أو هرمونياً أو ناتجاً عن حالة مرضية.

​وفيما يلي أبرز الخيارات العلاجية للتخلص من تساقط الشعر وذلك وفقا لما ذكره مايو كلينك:

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الأدوية المعتمدة

​إذا كان تساقط الشعر ناتجاً عن مرض كامن، فسيكون علاج هذا المرض ضرورياً أولاً أما في حالات الصلع الوراثي الأكثر شيوعاً، فتتوفر خيارات دوائية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA)

​جراحة زراعة الشعر

​في حالات تساقط الشعر الدائم الذي يؤثر على قمة الرأس فقط، تتيح جراحة استعادة الشعر استغلال ما تبقى من شعر طبيعي:

​يقوم جراح التجميل أو الأمراض الجلدية باستئصال رقع جلدية صغيرة تحتوي على بصيلات شعر سليمة من مؤخرة الرأس أو جانبيه، ثم يزرعها في المناطق الخالية من الشعر.

​ لا تتطلب العملية البقاء في المستشفى، ولكنها قد تكون مؤلمة لذا يُستخدم التخدير الموضعي وقد يحتاج المريض إلى أكثر من جلسة لتحقيق النتيجة المرجوة، ويستمر التساقط الوراثي للشعر الأصلي غير المزروع ما لم يُدعم بالأدوية.

العلاج بالليزر منخفض المستوى

​وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أجهزة الليزر منخفض المستوى كعلاج منزلي مساعد لتساقط الشعر الوراثي لدى الرجال والنساء:

​أظهرت الدراسات الأولية أن هذا العلاج يحسن من كثافة الشعر وسماكته عبر تحفيز البصيلات.

​لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات طويلة الأمد لإثبات مدى استمرارية النتائج على المدى البعيد.

​ نمط الحياة والعلاجات المنزلية الداعمة

​يوصي الخبراء باتباع عادات صحية تقلل من إجهاد البصيلات وتحافظ على الشعر الموجود:

​العناية اللطيفة بالشعر: استخدام شامبو لطيف، وتجنب التمشيط العنيف أو الشد القوي للشعر (مثل تسريحات ذيل الحصان المشدودة أو الضفائر الضيقة).

​تجنب الحرارة والمواد الكيميائية القاسية: الحد من استخدام مكواة فرد الشعر، ومجففات الهواء الساخن، والصبغات أو علاجات الفرد الكيميائية.

​التغذية المتوازنة: التأكد من حصول الجسم على مستويات كافية من الحديد، والزنك، والبروتين، وفيتامينات ب و د، وعدم تناول المكملات الغذائية إلا بعد استشارة الطبيب لإجراء التحاليل اللازمة.

​التوقف عن التدخين: تشير الدراسات إلى وجود ارتباط وثيق بين التدخين وتسارع وتيرة الصلع لدى الرجال.