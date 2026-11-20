قاطع ناشطان مناهضان للمبيدات الحشرية مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون صحة الحيوان ورفاهيته، أوليفير فارهيلي، في بداية كلمته خلال القمة الأوروبية للسرطان، التي نظمتها المنظمة الأوروبية للسرطان، وألقيا عليه الرماد احتجاجًا على اعتماد حزمة أومنيبوس 10.

مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون صحة الحيوان



وقال أحد المحتجين مخاطبًا المفوض: أنا مريض بالسرطان، وأحتج على حزمة أومنيبوس 10.



وأضاف أحد الناشطين: هذا رماد الأشخاص الذين ستتسببون في مقتلهم بالمبيدات الحشرية بموجب حزمة أومنيبوس 10، عار عليكم.



وبعد ذلك، خلع المحتجان قمصانهما الخارجية، ليكشفا عن قميصين يحملان عبارة غضب السرطان باللغتين الإنجليزية والفرنسية.



وبدا فارهيلي غاضبًا بشدة، إذ حاول في البداية الاقتراب من الناشطين، اللذين كان أفراد الأمن يقتادونهما إلى خارج القاعة، وأشار إليهما بإصبعه قائلًا عار عليكم.



ثم عاد إلى الميكروفون متسائلًا: هل هذه هي الطريقة التي تعبرون بها عن احترامكم لمرض السرطان وضحاياه، الذين ألقيتم رمادهم عليّ؟ أي نوع من الأشخاص أنتم؟

ومن مؤخرة القاعة، وبعد أن جرى إخراجهما تقريبًا، صاح المحتجان مجددًا: عار عليكم، أنتم تنشرون المبيدات الحشرية، فيما رفع فارهيلي إصبعه في الهواء واكتفى بالقول: اخرجوا من هنا.



وبحسب مجموعة الناشطين الفرنسية كانسر أنجر، التي أعلنت مسؤوليتها عن الواقعة في بيان صحفي أصدرته عقب الحادث، فإن حزمة التبسيط أومنيبوس 10 ستؤدي إلى زيادة كبيرة في التعرض للمواد الكيميائية، وما سينجم عن ذلك من تفشي وباء السرطان.



وأضافت المجموعة أن فارهيلي يُعد أحد المهندسين الرئيسيين لاعتماد هذه الحزمة.



وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة تستهدف شركات الصناعات الكيميائية الزراعية والجهات المتواطئة معها، تقودها مجموعة كانسر كولير بالتعاون مع اتحاد المزارعين الفرنسيين، ومجموعة دعم ضحايا المبيدات الحشرية في الغرب، وحركة انتفاضات الأرض.



وفي بيانها، حذرت مجموعة كانسر كولير من أن التشريعات الأوروبية ستضع حدًا لسياسات الوقاية من مخاطر الصحة العامة في بلداننا، وستفرض علينا المبيدات الحشرية السامة في كل مكان وطوال حياتنا وحياة أطفالنا.