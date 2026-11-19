يستمر تراجع سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الخميس 19-11-2026 على مستوي محلات الصاغة بمعدلات غير مسبوقة منذ مطلع الأسبوع الجاري وقبيل انتهاء التداولات اليوم.

نزيف جديد

وفقد سعر جرام الذهب 20 جنيهًا جديدة خلال الساعات القلائل السابقة؛ ليصل مجمل ما فقد خلال االاسبوع الجاري أكثر من 235 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5695 جنيها للشراء

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6508 جنيها للشراء و 6451 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 5966 جنيها للشراء و 5913 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5695 جنيها للشراء و 5645 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 4881 جنيها للشراء و 4838 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3796 جنيها للشراء و 3763 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3677 دولار للشراء و 3676 دولار للبيع.,

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 45.56 ألف جنيه للشراء و 45.16 ألف جنيه للبيع.