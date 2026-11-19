فازت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالجائزة الدولية لإدارة المعرفة لعام 2026، في فئة "المنظمة الدولية"؛ تقديرًا لريادتها في توظيف المعرفة والذكاء الاصطناعي في عملها المؤسسي، وتوسيع فرص تبادل المعرفة والتعلّم بين دولها الأعضاء الـ53. ومن المقرر تسليم الجائزة في العاصمة النمساوية فيينا في 17 من ديسمبر المقبل.

وتمنح الجائزة منظمة إدارة المعرفة في النمسا (KM Austria) بالشراكة مع الشراكة من أجل المعرفة والتنمية (K4DP)، إذ أشادت الجهتان المانحتان بإدماج الإيسيسكو إدارة المعرفة في حوكمتها المؤسسية، وبجهودها في توسيع التعاون المعرفي بين الدول الأعضاء وإشراك الشباب فيه.

ومن أبرز الإنجازات التي نوهت بها الجائزة حصول الإيسيسكو على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية (ISO 30401) لنظم إدارة المعرفة، لتصبح أول منظمة حكومية دولية تحصل على هذه الشهادة.

وأفاد بيان للايسيسكو، بأن هذا التتويج يأتي ثمرة تحول مؤسسي قاده المدير العام للإيسيسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، لترسيخ دور المعرفة في صنع القرار وتعزيز الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء.

ويستند هذا التحول إلى استراتيجية المنظمة لإدارة المعرفة للفترة 2025–2030، التي تربط إنتاج المعرفة وحفظها بتبادلها وتوظيفها في صنع القرار، وتعزز القيادة المعرفية داخل المنظمة.

وتتجسد هذه الاستراتيجية في أدوات تخدم الدول الأعضاء، من بينها منصة (HiveFlow)، التي تيسر التعاون وتبادل المعرفة، وبوابة العالم الإسلامي للمرونة، التي تتيح أدوات معرفية واستشرافية تغطي 12 قطاعا في الدول الأعضاء، وتدعم إعداد سياسات وبرامج تستند إلى الأدلة في مجالي المرونة والتنمية.