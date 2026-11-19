تبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في مصر اعتبارًا من 1 يناير 2027، بعدما وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للمرتبات من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًّا، بزيادة تبلغ 1500 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين دخول ملايين العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية والضغوط الاقتصادية.

وجاء القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، حيث شهد الاجتماع إقرار مجموعة من الإجراءات الجديدة المرتبطة بتطوير منظومة الأجور، وتحسين مستويات الدخل، وتوفير قدر أكبر من الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.

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ويمثل موعد يناير 2027 بداية تنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور، إذ ينتقل الحد الأدنى الشهري من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه، بما يعادل زيادة شهرية بقيمة 1500 جنيه للعامل المستحق، وفقًا للقرار المعلن.

ما تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور؟

تتضمن القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًّا بدلًا من 7000 جنيه، اعتبارًا من بداية يناير 2027، وذلك ضمن توجه يستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.

ولا تقتصر أهمية الزيادة على تعديل قيمة الحد الأدنى للمرتبات، وإنما تمتد إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى التي أقرها المجلس القومي للأجور، وتشمل العاملين بنظام العمل المؤقت أو لبعض الوقت، إلى جانب العلاوات الدورية السنوية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة تحقيق توازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجه المنشآت، مع الاهتمام بتعزيز مستويات الحماية الاجتماعية للفئات العاملة في مختلف أنشطة القطاع الخاص.

ما القرارات الجديدة التي أقرها المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص؟

أقر المجلس القومي للأجور حزمة من القرارات المرتبطة بزيادة الأجور وتحسين مستحقات العاملين، ولم تقتصر التعديلات على رفع الحد الأدنى للمرتبات الشهرية، بل امتدت إلى تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو لبعض الوقت، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية.

وتتمثل أبرز القرارات الجديدة في الآتي:

رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية: زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًّا، اعتبارًا من يناير 2027.

زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة: رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، بدلًا من 28 جنيهًا.

رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية: تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بقيمة 350 جنيهًا، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وتعكس هذه القرارات اتجاهًا نحو توسيع نطاق تحسين الأجور، من خلال الاهتمام بمختلف أنماط التشغيل، سواء العاملين بنظام الدوام الكامل أو العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، مع وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية يضمن حصول العاملين على الزيادة المقررة وفق الضوابط المعتمدة.

ماذا قال مصطفى مدبولي عن زيادة الحد الأدنى للأجور؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحسين مستويات دخول المواطنين يمثل أحد الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة، مشيرًا إلى استمرار التحرك لتطوير منظومة الأجور على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بدخول المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن أهمية قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ترتبط بطبيعة سوق العمل المصري، حيث يستحوذ هذا القطاع على النسبة الأكبر من إجمالي قوة العمل، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة لمدى التزام المنشآت بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور.

وشددت التوجهات الحكومية على ضرورة ضمان وصول الزيادات المقررة إلى العاملين المستحقين، وعدم الاكتفاء بإقرار الحد الأدنى الجديد على المستوى الرسمي، وإنما متابعة تنفيذه داخل المنشآت المختلفة، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتحسين الدخول.

كم يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص بمصر خلال 2025؟

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، عن مجموعة من المؤشرات المتعلقة بحجم سوق العمل المصري، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

وتوضح هذه الأرقام حجم الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في توفير فرص العمل وتشغيل ملايين المواطنين، وهو ما يفسر اهتمام الحكومة بمتابعة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور داخل منشآته، باعتباره أحد الملفات المؤثرة في مستويات معيشة شريحة كبيرة من العاملين.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس اتساع نطاق القطاع وتنوع الأنشطة الاقتصادية التي يعمل من خلالها.

كما أكد أهمية الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية عند تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، باعتبارهما من العوامل المؤثرة في تقدير مستويات الأجور ومدى ملاءمتها للظروف الاقتصادية وأوضاع سوق العمل.

هل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه إلزامية لجميع شركات القطاع الخاص؟

أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يسري على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وأوضح أن الالتزام بتطبيق القرار يستند إلى المادتين 104 و105 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، اللتين تلزمان المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع الاحتفاظ بسجلات وبيانات العاملين والأجور التي يحصلون عليها.

وتتيح هذه السجلات لأجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل مراجعة بيانات المنشآت والتحقق من مدى التزامها بتطبيق الحد الأدنى المقرر، بما يساعد على متابعة تنفيذ القرار وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم وفق القواعد القانونية المنظمة للعمل.

وبذلك لا يقتصر قرار الزيادة على منشآت أو أنشطة محددة داخل القطاع الخاص، وإنما يشمل جميع المنشآت وفقًا لما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، مع وجود آليات رقابية لمتابعة الالتزام بالتنفيذ.

ما خطة الحكومة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين حتى 2030؟

في إطار التوجه نحو وضع سياسة طويلة الأجل لتحسين مستويات الدخل، وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل داخل المجلس القومي للأجور، تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة التصورات والمقترحات المتعلقة بزيادة الأجور في مختلف القطاعات حتى عام 2030.

وتستهدف هذه الخطوة الانتقال من التعامل مع ملف الأجور من خلال زيادات متفرقة إلى وضع رؤية مستقبلية أكثر شمولًا، تتيح دراسة احتياجات العاملين ومتطلبات سوق العمل، بالتوازي مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية وقدرات المؤسسات والمنشآت الخاصة.

ومن المقرر أن تتناول مجموعة العمل المقترحات الخاصة بتطوير منظومة الأجور وتحسين دخول العاملين، بما يحقق التوازن بين توفير مستويات معيشية أفضل للموظفين والعمال، وبين قدرة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة أنشطتها والاستمرار في التوسع والنمو.

ويعكس تحديد عام 2030 إطارًا زمنيًّا للتصورات الحكومية المتعلقة بتطوير سياسة الأجور، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في دراسة المقترحات والتوافق بشأنها، بما يدعم فرص الوصول إلى حلول تراعي مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.

كيف تؤثر زيادة الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص؟

تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًّا تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، من خلال إضافة 1500 جنيه إلى الحد الأدنى الشهري المقرر، بما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.

كما أن القرارات المصاحبة للزيادة، ومنها رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا، وتحديد العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا، تعكس اتساع نطاق الإجراءات التي أقرها المجلس القومي للأجور.

وتكتسب هذه القرارات أهمية إضافية في ظل حجم العمالة التي يعتمد عليها القطاع الخاص، والتي بلغت نحو 26.5 مليون مشتغل خلال عام 2025، وفق المؤشرات التي استعرضتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يجعل متابعة تنفيذ الزيادة أحد الملفات المهمة المرتبطة بتحسين أوضاع سوق العمل في مصر.

وبالتوازي مع تطبيق الزيادة الجديدة، تبرز أهمية الرقابة على التزام المنشآت بالحد الأدنى المقرر، بما يضمن تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور وتحقيق الأهداف المعلنة من وراء تعديل مستويات الأجور.

ما أبرز المعلومات عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر؟

يمكن تلخيص أهم تفاصيل القرار الجديد في مجموعة من النقاط التي تهم العاملين بالقطاع الخاص، والباحثين عن موعد الزيادة وقيمتها والفئات المشمولة بها.

الحد الأدنى الجديد للأجور: 8500 جنيه شهريًّا.

الحد الأدنى السابق: 7000 جنيه شهريًّا.

قيمة الزيادة الشهرية: 1500 جنيه.

موعد بدء التطبيق: 1 يناير 2027.

الحد الأدنى لأجر الساعة للعمل المؤقت أو لبعض الوقت: 34 جنيهًا صافيًا بدلًا من 28 جنيهًا.

الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية: 350 جنيهًا، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

عدد العاملين بالقطاع الخاص خلال 2025: نحو 26.5 مليون مشتغل.

إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية: يقارب 32 مليون مشتغل.

عدد منشآت القطاع الخاص: يقترب من 4 ملايين منشأة.

الإطار الزمني للتصورات الحكومية بشأن تطوير الأجور: حتى عام 2030.

وتظل الأولوية خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ القرارات الجديدة داخل منشآت القطاع الخاص، ومتابعة مدى الالتزام بالحد الأدنى المقرر، بالتزامن مع دراسة التصورات الحكومية طويلة الأجل لتحسين دخول العاملين وتطوير منظومة الأجور في مصر.